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Nuovo assetto organizzativo per l’associazione New Deal

Il nuovo direttivo dell'associazione universitaria e i servizi gratuiti per matricole e iscritti all'anno accademico 2015/2016

09 Settembre 2015 - 09:54 | di Vincenzo Comi

L’Associazione universitaria New Deal, per l’avvio del nuovo anno associativo, ha proceduto alla riformulazione dell’assetto organizzativo interno, soprattutto del direttivo, seppur conservando le consolidate presenze. I ruoli, rimasti invariati nella loro tipologia, sono stati affidati a: Filippo Mallamaci quale Presidente, Luana Angelone (vicepresidente), Enrico Maria Surace (segretario), Ileana Cassalia (tesoriere), Anna Barrese (responsabile sede). L’assemblea dei soci attivi si è, comunque, unitamente impegnata a garantire una partecipazione di responsabilità e propositività, in particolar modo nella programmazione e gestione del nuovo anno di attività. Per soddisfare le esigenze di un variegato panorama studentesco, al quale è fondamentale rivolgersi con metodi innovativi, il quasi decennale impegno della New Deal nel contesto universitario-territoriale sarà certamente potenziato nelle diverse aree di interesse: culturale, sociale e ludica, oltre a confermare l’assidua presenza in Università sia attraverso i rappresentanti dell’associazione, a disposizione di tutti gli studenti, sia tramite gli eventi.

In particolare, si ricorda che è già attivo il servizio di assistenza per immatricolazioni e iscrizioni all’anno 2015/2016, del tutto gratuito, che si articola in: procedure online; stampa di MAV e documentazione varia; sportello fiscale e redazione modulo ISEE (solo per gli studenti); guida della matricola.

È possibile usufruire dei servizi detti recandosi presso la sede dell’associazione, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per informazioni o altre richieste è anche possibile contattare l’associazione attraverso l’indirizzo mail newdealrc@gmail.com o visitando la pagina FB “Associazione New Deal”.

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