Nuovo assetto organizzativo per l’associazione New Deal

L’Associazione universitaria New Deal, per l’avvio del nuovo anno associativo, ha proceduto alla riformulazione dell’assetto organizzativo interno, soprattutto del direttivo, seppur conservando le consolidate presenze. I ruoli, rimasti invariati nella loro tipologia, sono stati affidati a: Filippo Mallamaci quale Presidente, Luana Angelone (vicepresidente), Enrico Maria Surace (segretario), Ileana Cassalia (tesoriere), Anna Barrese (responsabile sede). L’assemblea dei soci attivi si è, comunque, unitamente impegnata a garantire una partecipazione di responsabilità e propositività, in particolar modo nella programmazione e gestione del nuovo anno di attività. Per soddisfare le esigenze di un variegato panorama studentesco, al quale è fondamentale rivolgersi con metodi innovativi, il quasi decennale impegno della New Deal nel contesto universitario-territoriale sarà certamente potenziato nelle diverse aree di interesse: culturale, sociale e ludica, oltre a confermare l’assidua presenza in Università sia attraverso i rappresentanti dell’associazione, a disposizione di tutti gli studenti, sia tramite gli eventi.

In particolare, si ricorda che è già attivo il servizio di assistenza per immatricolazioni e iscrizioni all’anno 2015/2016, del tutto gratuito, che si articola in: procedure online; stampa di MAV e documentazione varia; sportello fiscale e redazione modulo ISEE (solo per gli studenti); guida della matricola.

È possibile usufruire dei servizi detti recandosi presso la sede dell’associazione, in Via Filippini 71 (vicino Piazza Orange), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per informazioni o altre richieste è anche possibile contattare l’associazione attraverso l’indirizzo mail newdealrc@gmail.com o visitando la pagina FB “Associazione New Deal”.