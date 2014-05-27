Nuovo Corso di formazione gratuito “Pagliacci in ospedale”

Dopo il grande successo del bando “Pagliacci in Ospedale”, che ha visto 46 partecipanti provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, adesso impegnati nella fase di tirocinio in ospedali e strutture socio-assistenziali, l’associazione di Promozione Sociale Pagliacci Clandestini di Reggio Calabria, promuove un nuovo percorso formativo “Pagliacci in ospedale – IL RITORNO”, corso di formazione che nasce dalle numerose richieste di partecipazione ricevute in questo ultimo mese da tutta la regione Calabria ma anche dalle regioni limitrofe.

Il corso diretto da Santo Nicito avrà la durata di tre fine settimana full immersion al quale seguirà una sperimentazione pratica di 200 ore presso ospedali e strutture socio-assistenziali.

Durante la formazione, i partecipanti avranno modo di approfondire le seguenti tematiche: Il Clown e la sua storia; Il Clown in ospedale; Vivere i luoghi di disagio; Costruzione di un personaggio clown; Il trucco del clown; Uso dello spazio scenico; Giochi di fiducia; Giochi di comunicazione; Preparazione di una performance.

L’intervento formativo proposto è un percorso articolato che si raggiunge attraverso diversi step di carattere performativo e sociale. Dall’attore al clown e dal clown al clown ospedaliero. La formazione specializzata in aula (teoria) avrà una durata di 80 ore divise in tre fine settimana dal venerdì dalle 15:00 alle 20:00, sabato e domenica 8:30 – 13:00 e 14:30 – 20:00Ai partecipanti verranno rilasciati due certificazioni finali: un attestato di partecipazione al corso e un attestato di partecipazione al tirocinio di 200 ore, previsto a conclusione del percorso tirocinio.

Termine ultimo per potersi iscrivere 31 maggio 2014.Per maggiori informazioni e richiedere il modulo iscrizione:info@pagliacciclandestini.it