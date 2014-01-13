Nuovo look per la banconota da 10 Euro ‘marcata’ dalla dea Europa

Con il volto della dea Europa in filigrana e sistemi anti falsificazione più avanzati, il nuovo biglietto da 10 euro circolerà dal 23 settembre 2014

di Alessandro Sica – Nuovo look per la banconota da dieci euro. Spicca il ritratto della figura mitologica greca Europa, ovvero della fanciulla che venne rapita da Zeus.

La Bce ha voluto ricordare che l’Euro è stata la realizzazione di un grande progetto ed oggi è la moneta unica per 334 milioni di persone, suddivise in 18 paesi, tra cui da gennaio la Lettonia.

La BCE lancia la nuova banconota da 10 euro. Sarà più difficile da falsificare e più resistente nel tempo grazie ai progressi tecnologici compiuti nel settore.

E’ quello che si legge in una nota, secondo cui la nuova banconota, della serie ‘Europa’ con l’effigie della dea greca, inizierà a circolare il 23 settembre 2014. L’introduzione graduale della nuova banconota è iniziata – si legge nella nota emessa dopo la presentazione oggi a Francoforte – e si svolgerà nel corso di diversi anni.

Le nuove banconote saranno facilmente riconoscibili in quanto il loro design è simile a quello della prima serie.

Europa, già sul biglietto da 5 euro (in circolazione dal 2 maggio 2013) appare in filigrana anche sulla nuova da 10 euro che sarà testata dai produttori e dai fornitori di apparecchiature per le banconote.

Le caratteristiche tecniche delle banconote Europa rendono più difficile la falsificazione.

Muovendole inoltre cambia l’immagine sulla striscia olografica e si possono osservare, alternativamente, la cifra del valore del biglietto e il simbolo dell’euro su un campo iridescente.