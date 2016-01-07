Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona di S. Caterina

Da lunedì 11 gennaio, il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti partirà anche nella zona di S. Caterina. Dalla prossima settimana, gli abitanti della zona di S. Caterina, dovranno iniziare ad esporre i mastelli entro le ore 20:00 rispettando il calendario consegnato.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti che partirà anche in questa zona, andrà a completare ed espandere verso il centro della città, assieme alla vicina Archi, l’intera zona Nord della città di Reggio Calabria.

L’area interessata dal servizio

In particolare il servizio riguarderà circa 3.000 utenze circoscritte nell’area delimitata dall’autostrada, dalla tangenziale porto, dal Ponte della libertà lato sinistro (direzione mare – monti) e l’attuale limite del servizio porta a porta della ex circoscrizione di Archi. Le attrezzature fornite hanno le medesime caratteristiche di quelle già distribuite nelle altre zone di porta a porta, ovvero i mastelli dedicati alla raccolta della frazione umida e al rifiuto secco non differenziato dotati di un piccolo transponder che ne permetterà la tracciabilità.

Invitiamo coloro i quali non avessero ancora ritirato il kit GRATUITO con i contenitori, a recarsi nelle due sedi messe a disposizione per i cittadini. Siamo infatti presenti parallelamente, per la zona Nord della città, presso la Scuola media “Ibico”, via Enotria – S. Caterina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Per la zona Sud della città, stiamo consegnando invece, ogni martedì presso la Sede della Circoscrizione di Pellaro con il medesimo orario. Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona e S. Caterina). È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it , il numero 0965/415001 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!