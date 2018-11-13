Barilla è pronta a lanciare una crema alle nocciole con i biscotti Pan di Stelle sbriciolati: le indiscrezioni su ricetta e ingredienti

Eravamo stati abituati che di crema spalmabile al cacao e nocciole ce ne fosse una e una soltanto, almeno sugli scaffali della grande distribuzione. Ma le cose a partire dal prossimo anno potrebbero cambiare. Barilla, infatti, è pronta a far uscire sul mercato la crema alle nocciole Pan di Stelle, una sorta di concentrato degli omonimi biscotti. Molto simile, a partire dai rendering disponibili online, alla Nutella, storica crema della Ferrero.

E già su alcuni siti stanno circolando i dettagli della ricetta. La nuova crema pare, infatti, che non verrà realizzata utilizzando l’olio di palma, avrà una minor quantità di zuccheri e conterrà i biscotti Pan di Stelle sbriciolati. Oltre ovviamente al cacao e alle nocciole, secondo le indiscrezioni, solo italiane.

Questa crema si aggiunge ora a una serie di prodotti che prendono origine dal famoso biscotto. Come la torta, le merendine, i cereali e il gelato: perché (sembra) che del Pan di Stelle non si butti via nulla.

Una sfida all’ultimo barattolo, insomma. Perché c’è già chi intravede un’inevitabile concorrenza tra la nuova crema spalmabile e la Nutella.

Fonte: Corriere.it