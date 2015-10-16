Nutrizione e sport: ecco i momenti migliori per mangiare e quali alimenti scegliere

Colazione, spuntini e cena in base agli orari dell'allenamento: i consigli di Alessandra Augusti su cosa mangiare prima, durante e dopo l'attività fisica

di Alessandra Augusti – Nell’ultimo articolo sull’alimentazione e lo sport avevamo introdotto in generale quali nutrienti non devono mai mancare sulla tavola di uno sportivo.

Oggi vediamo come scegliere la qualità e la quantità dei pasti in base agli allenamenti, e quindi quali sono gli alimenti più corretti da inserire prima, durante e dopo un allenamento.

Quando mangiare prima dell’allenamento

Dobbiamo partire dalla considerazione che bisogna evitare di svolgere attività fisica a digiuno, qualsiasi sia lo sport praticato, ma fare sempre un pasto completo almeno 3, 3 ore e mezza prima dell’allenamento e piccoli spuntini fino a 30 minuti prima dell’inizio dell’attività.

– Quando l’allenamento è previsto di mattina, sarà fondamentale non saltare la prima colazione; principio base per una corretta alimentazione, ed ancor di più per chi svolge un’attività fisica nelle prime ore della giornata. In questo caso andrà consumata almeno 1-2 ore prima dell’attività. Sono da preferirsi alimenti facilmente digeribili contenenti zuccheri semplici e complessi: una buona prima colazione può comprendere, ad esempio, latte parzialmente scremato o dello yogurt bianco magro o del tè, accompagnati da pane integrale, biscotti secchi, fiocchi d’avena, dolci non farciti (meglio se fatti in casa come un ciambellone o una torta di mele), fette biscottate integrali con della ricotta e marmellata o miele, e frutta fresca di stagione. Per chi preferisce una colazione “salata” può optare per del pane tostato, uova o formaggio o prosciutto e un bicchiere di spremuta di frutta fresca.

Quando l’attività fisica è programmata per l’ora di pranzo o nelle prime ore del pomeriggio , bisogna allora partire da una prima colazione più ricca . In questo caso, la frutta secca permette di raggiungere l’apporto calorico desiderato, senza aumentare il volume di cibo. Dopodichè, uno spuntino abbondante a metà mattina potrà temporaneamente sostituire il pranzo pre-allenamento, e una merenda nei 30-40 minuti successivi all’attività, permetterà di recuperare l’energia spesa.

, bisogna allora partire da una . In questo caso, la frutta secca permette di raggiungere l’apporto calorico desiderato, senza aumentare il volume di cibo. Dopodichè, uno spuntino abbondante a metà mattina potrà temporaneamente sostituire il pranzo pre-allenamento, e una merenda nei 30-40 minuti successivi all’attività, permetterà di recuperare l’energia spesa. Se l’attività sportiva è prevista invece dopo 3-4 ore dal pasto, nel pomeriggio , a pranzo si può optare allora per un primo piatto, una piccola porzione di carne o pesce (utilizzando cotture e condimenti leggeri) una porzione di verdura cotta, frutta e una fetta di dolce non farcito.

, a pranzo si può optare allora per (utilizzando cotture e condimenti leggeri) una porzione di verdura cotta, frutta e una fetta di dolce non farcito. Durante l’allenamento può essere utile bere, oltre all’acqua naturale, per mantenere un corretto stato di idratazione, bevande contenenti sali e di zuccheri semplici, la cui concentrazione non dovrebbe mai essere troppo elevata.

Dopo l’attività fisica , è importantissimo recuperare sali e liquidi persi. Piuttosto che far ricorso a bevande opportunamente formulate, si potrà optare meglio per un integratore fatto in casa con un bicchiere di succo di frutta diluito con acqua, e un pizzico di sale da cucina oppure, acqua e della frutta secca.

, è importantissimo recuperare sali e liquidi persi. Piuttosto che far ricorso a bevande opportunamente formulate, si potrà optare meglio per un con un bicchiere di succo di frutta diluito con acqua, e un pizzico di sale da cucina oppure, acqua e della frutta secca. Con la cena, infine, si andrà completare l’apporto nutrizionale non soddisfatto nel corso della giornata, facendo in modo che non risulti eccessiva o squilibrata. Il minestrone, con aggiunta di pasta o riso o cereali come farro o orzo (oppure crostini di pane), condito a crudo con olio extra vergine di oliva, è un’ottima soluzione per la cena di sportivi di ogni età, a prescindere dalla disciplina praticata, essendo un integratore naturale di vitamine e minerali. A seconda degli alimenti consumati nel pranzo, si completerà il pasto con una porzione di carne o pesce oppure di formaggio o uova, accompagnate da un contorno di verdure e, per finire, frutta fresca di stagione.

Consigli utili per chi pratica sport

Questi possono essere dei consigli utili in generale, ma ricordiamo che è importante rivolgersi ad un esperto in nutrizione (nutrizionista, dietista, medico) in modo che si possa essere educati a gestire individualmente l’alimentazione e ad avere, in particolare, una serie di scelte alimentari consone allo specifico allo stato di salute, all’impegno sportivo, alle proprie necessità,gusti e peculiarità, più ampia e adeguata possibile.