Obesity Day a Catanzaro

Lunedì 10 ottobre a Catanzaro la campagna dell'Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica contro sovrappeso e obesità, con ASP e Coldiretti

“Camminare è salute” uno slogan che è anche il programma della sedicesima edizione dell’Obesity Day, la campagna di informazione e sensibilizzazione sull’obesità promossa dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica – ADI, che si svolgerà a partire dalle ore 10,00, il prossimo lunedì 10 ottobre p.v. a Catanzaro, nel Parco della Biodiversità Mediterranea.

I partner dell’Obesity Day

L’evento, che vedrà la collaborazione dell’ASP di Catanzaro e della Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica, è realizzato con il contributo dell’Amministrazione Provinciale, della Croce Rossa Italiana delegazione di Catanzaro, dell’Istituto Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro, del presidio Slow Food di Catanzaro e della Scuola di Dietetica dell’ Università Magna Graecia.

L’obiettivo della manifestazione sarà quello di sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute legati a sovrappeso e obesità, allo scopo di orientare i cittadini verso corretti stili di vita promuovendo sia sane abitudini alimentari che la pratica dell’ attività motoria.

In occasione dell’evento saranno messi a disposizione di tutti i cittadini una serie di servizi gratuiti gestiti da personale specializzato dell’ADI e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria, che con il supporto della Croce Rossa Italiana, rimarranno a disposizione dei cittadini per fornire consigli nutrizionali ed effettuare la rilevazione della pressione arteriosa, della glicemia e di altri parametri antropometrici quali peso, altezza e circonferenza vita.

Nel corso dell’evento la Coldiretti nella convinzione che una sana alimentazione assume per la prevenzione di molte malattie attingendo anche ad una dieta corretta e ricca di principi nutritivi genuini come quella mediterranea (riconosciuta nel 2010 patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco) – che contribuisce infatti ad un calo dell’incidenza di patologie, promuoverà il consumo di frutta e verdura attraverso un’esposizione di prodotti del territorio.

Il programma al Museo MUSMI

La manifestazione avrà inizio nella sala conferenze del Museo MUSMI con un focus informativo su tematiche legate all’alimentazione e terminerà con una passeggiata guidata nel parco. “E’ una occasione importante aperta a tutti – dichiarano gli organizzatori – per un check-up sulla salute.