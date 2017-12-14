Officine del lavoro: tutto pronto per l’inaugurazione del laboratorio per giovani
Il 14 dicembre alle 18 a Motta San Giovanni si inaugurano i nuovi laboratori di falegnameria e sperimentazioni alimentari per i giovani
14 Dicembre 2017 - 09:49 | di Eva Curatola
Giorno 14 dicembre alle ore 18 presso le Officine del Lavoro “dott. Antonino Ursino” – centro di aggregazione giovanile a vocazione laboratoriale – si terrà alla presenza di S.E. Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini– Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Bova, la inaugurazione di un laboratorio di falegnameria ed un laboratorio di sperimentazioni alimentari, realizzati per offrire ai giovani spazi adeguati per sviluppare competenze pratiche.
Programma
Ore 18: Accoglienza
Ore 18.15: Benedizione di S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio C. – Bova
Ore 18.30: Le Officine del Lavoro: dal sogno alla realtà – testimonianze, racconti e prospettive
Ore 19.00: Visita dei laboratori e degustazione di prodotti tipici.
Le Officine del Lavoro si trovano presso il Condominio Porto Sant’Elia a Motta San Giovanni
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