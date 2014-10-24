Oggi 24 ottobre l’avvio del corso “Pagliacci in Ospedale 2014 – Il Ritorno”. On-line la graduatoria dei partecipanti idonei

Pronti via! Parte con tantissimo entusiasmo la seconda edizione del prezioso percorso formativo “Pagliacci in ospedale – Il ritorno” diretto da Santo Nicito e promosso dall’Associazione Pagliacci Clandestini di Reggio Calabria. Le selezioni, tenutesi il mese scorso, hanno visto la partecipazione di moltissimi candidati, dai 16 anni agli over 50.Questa edizione vedrà la partecipazione di 24 nuovi apprendisti pagliacci provenienti da tutta la Calabria e anche da altre regioni. Gli ammessi al corso “Pagliacci in Ospedale – Il ritorno” saranno impegnati per tre fine settimana, duranti i quali, saranno formati e accompagnati all’équipe di esperti dell’Associazione, per poter operare nei reparti di pediatria collocati nelle aree della provincia reggina: gli Ospedali Riuniti “Bianchi-Melacrinò-Morelli” di Reggio Calabria, l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena e l’Ospedale Civile di Locri, all’interno dei quali i frequentati il corso realizzeranno le 200 ore di tirocinio necessarie alla conclusione del percorso. La graduatoria dei partecipanti idonei è consultabile sul sito www.pagliacciclandestini.org e sulla pagina facebook: pagliacci clandestini.