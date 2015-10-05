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Oggi la presentazione del progetto ‘Si può fare Sport’ con Marco Civoli ed Andrea Lucchetta

Il progetto-pilota nazionale del CSI punta a creare la prima banca etica del tempo per includere i ragazzi disabili nello sport

05 Ottobre 2015 - 11:01 | di Redazione

Andrea Lucchetta, testimonial del progetto Si può fare Sport

Oggi, 5 ottobre, alle ore 17.30 presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria si presenterà il progetto-pilota nazionale “Si può fare Sport” promosso dal CSI Reggio Calabria in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato “Dei Due Mari”.

Il percorso progettuale prevede la creazione della prima banca etica del tempo per intrecciare domanda ed offerta in termini di inclusione dei ragazzi disabili nella pratica sportiva.

Introdurrà i lavori il Presidente Provinciale del CSI, Paolo Cicciù.

Interverranno:

  • Giuseppe Marino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria
  • Giuseppe Borgnoni, Presidente del CSV “Dei Due Mari”
  • Angela Maria Palazzolo, Dirigente Scolastica Liceo Sportivo “Alessandro Volta”
  • Marco Civoli, Vicedirettore Rai Sport
  • Andrea Lucchetta, testimonial progetto e campione del mondo con ItalVolley

Concluderà:

Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

Progetto Si può fare Sport del CSI Reggio Calabria con Marco Civoli e Andrea Lucchetta
Presentazione del progetto Si può fare Sport al Consiglio regionale della Calabria

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