Accordo biennale tra Lega Nazionale Pallacanestro e Old Wild West: i campionati di Serie A2 e Serie B cambiano denominazione dalla stagione 2017-2018

La catena di burger&steak house più famosa d’Italia lega il suo nome ai campionati di Serie A2 e di Serie B. Accordo biennale.

Accordo siglato tra Lega Nazionale Pallacanestro e Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia che diventa Title Sponsor per le stagioni 2017-2018 e 2018-2019 dei campionati di Serie A2 e di Serie B.

Da oggi i campionati assumono la denominazione di Serie A2 Old Wild West e Serie B Old Wild West.

La Supercoppa LNP a Trieste

La palla a due della partnership è prevista per venerdì 22 settembre, in occasione della Supercoppa LNP 2017, la due giorni di basket in programma a Trieste che dà ufficialmente il via alla nuova stagione cestistica e che vedrà scendere in campo Alma Pallacanestro Trieste 2004, Eurotrend Pallacanestro Biella, De’ Longhi Treviso Basket e OraSì Basket Ravenna.

Ma è per il campionato che inizierà il prossimo primo ottobre che Old Wild West, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, sta ideando tante iniziative che coinvolgeranno ed emozioneranno tifosi e sportivi, sia sul parquet che negli oltre 160 ristoranti in stile western della penisola. Presenti in oltre la metà delle città che vantano squadre partecipanti alla Serie A2.

I valori condivisi dalla pallacanestro

Uno sport autentico, la pallacanestro, tanto avvincente quanto aggregante, di esemplare fair play, capace di trasmettere valori come impegno e gioco di squadra. Che la catena di burger&steak house nata ad Udine condivide appieno.

“Sono molteplici le caratteristiche che accomunano la pallacanestro ad Old Wild West e che ci hanno convinti a cogliere questa opportunità” spiega Daniele Crucil, direttore Marketing di Cigierre Spa, il gruppo leader della ristorazione servita, inventore e proprietario del format. “Sugli spalti dei palazzetti italiani, così come nei nostri ristoranti l’atmosfera è sempre gioiosa. La pallacanestro è una disciplina che richiede passione e dedizione, principi che ci guidano ogni giorno, nella scelta delle materie prime, sempre di eccellente qualità. Così come nella soddisfazione dei clienti, aspetto per il quale è inoltre fondamentale grande affiatamento per ottenere il perfetto gioco di squadra, tattica sempre vincente anche per il team dei ristoranti Old Wild West”.

“Per noi è motivo di grande orgoglio che un’azienda italiana di assoluto valore come Old Wild West abbia deciso di sposare il nostro progetto” dichiara Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro. “Italianità e territorialità sono valori che caratterizzano la realtà di LNP così come quella della catena di burger&steak house nata ad Udine. Siamo certi che questa importante partnership rappresenterà un fondamentale valore aggiunto che contribuirà a dare risalto ai campionati LNP ed ai nostri eventi”.