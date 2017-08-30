OLD WILD WEST, nuovo Title Sponsor di Lega Nazionale Pallacanestro
Accordo biennale tra Lega Nazionale Pallacanestro e Old Wild West: i campionati di Serie A2 e Serie B cambiano denominazione dalla stagione 2017-2018
30 Agosto 2017 - 09:16 | di Vincenzo Comi
La catena di burger&steak house più famosa d’Italia lega il suo nome ai campionati di Serie A2 e di Serie B. Accordo biennale.
Accordo siglato tra Lega Nazionale Pallacanestro e Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia che diventa Title Sponsor per le stagioni 2017-2018 e 2018-2019 dei campionati di Serie A2 e di Serie B.
Da oggi i campionati assumono la denominazione di Serie A2 Old Wild West e Serie B Old Wild West.
La Supercoppa LNP a Trieste
La palla a due della partnership è prevista per venerdì 22 settembre, in occasione della Supercoppa LNP 2017, la due giorni di basket in programma a Trieste che dà ufficialmente il via alla nuova stagione cestistica e che vedrà scendere in campo Alma Pallacanestro Trieste 2004, Eurotrend Pallacanestro Biella, De’ Longhi Treviso Basket e OraSì Basket Ravenna.
Ma è per il campionato che inizierà il prossimo primo ottobre che Old Wild West, in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro, sta ideando tante iniziative che coinvolgeranno ed emozioneranno tifosi e sportivi, sia sul parquet che negli oltre 160 ristoranti in stile western della penisola. Presenti in oltre la metà delle città che vantano squadre partecipanti alla Serie A2.
I valori condivisi dalla pallacanestro
Uno sport autentico, la pallacanestro, tanto avvincente quanto aggregante, di esemplare fair play, capace di trasmettere valori come impegno e gioco di squadra. Che la catena di burger&steak house nata ad Udine condivide appieno.
“Sono molteplici le caratteristiche che accomunano la pallacanestro ad Old Wild West e che ci hanno convinti a cogliere questa opportunità” spiega Daniele Crucil, direttore Marketing di Cigierre Spa, il gruppo leader della ristorazione servita, inventore e proprietario del format. “Sugli spalti dei palazzetti italiani, così come nei nostri ristoranti l’atmosfera è sempre gioiosa. La pallacanestro è una disciplina che richiede passione e dedizione, principi che ci guidano ogni giorno, nella scelta delle materie prime, sempre di eccellente qualità. Così come nella soddisfazione dei clienti, aspetto per il quale è inoltre fondamentale grande affiatamento per ottenere il perfetto gioco di squadra, tattica sempre vincente anche per il team dei ristoranti Old Wild West”.
“Per noi è motivo di grande orgoglio che un’azienda italiana di assoluto valore come Old Wild West abbia deciso di sposare il nostro progetto” dichiara Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro. “Italianità e territorialità sono valori che caratterizzano la realtà di LNP così come quella della catena di burger&steak house nata ad Udine. Siamo certi che questa importante partnership rappresenterà un fondamentale valore aggiunto che contribuirà a dare risalto ai campionati LNP ed ai nostri eventi”.
“La partnership di LNP con Old Wild West prevede un importante piano di attivazioni che si svolgeranno sui campi di gioco, così come in ambito digital e social media” commenta Giovanni Torcello, direttore Marketing e Commerciale di LNP Servizi. “L’obiettivo è coinvolgere gli appassionati di pallacanestro di tutta Italia e sviluppare il business nei ristoranti Old Wild West, creando un legame solido e duraturo tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la catena di burger&steak house numero uno d’Italia”.
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