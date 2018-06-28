La convention di sport, musica, arte e spettacolo si allunga e si arricchisce: dal 22 al 24 agosto alla tonnara di Palmi tornei, escursioni e party

La convention di sport, musica, arte e spettacolo si fa più grande e bella. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Palmi, che ha fortemente creduto nel progetto Olimparty Palmi, gli organizzatori hanno deciso di allungare la durata della manifestazione e di arricchirla con nuovi contenuti ed attrattive.

La convention occuperà non più 2, ma 4 giorni, dal 22 al 24 di Agosto e coinvolgerà gli appassionati di sport e tutti gli ospiti in attività coinvolgenti ed innovative. La location del Sunset Beach Club della tonnara di Palmi, cornice perfetta per la manifestazione, regalerà poi momenti di relax e di divertimento.

La cerimonia di apertura della manifestazione avrà luogo nella serata di Mercoledì. a questa seguirà lo spettacolo musicale curato dal Comune di Palmi.

Il secondo giorno vedrà l’inizio delle coinvolgenti attività, con escursioni guidate nei meravigliosi siti di interesse culturale e naturalistico offerti dalla città di Palmi, e con l’avvio dei tornei sportivi. I tornei si prolungheranno per tutta la durata della manifestazione, impegnando gli iscritti nelle competizioni degli sport da spiaggia.

A fare da contorno le dimostrazioni e le attività interattive predisposte dall’organizzazione, come il Flyboard, il battesimo d’acqua, il Sup ed il maxi beer pong. A completare la convention saranno i momenti di intrattenimento musicale, gli spettacoli di cabaret ed il party conclusivo.