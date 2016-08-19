Olimpiadi di Rio: tutta la Calabria tifa per Fontana, reggino che sogna l’oro

Un sogno chiamato bis. Dopo il bronzo vinto alle Olimpiadi di Londra 2012, Marco Aurelio Fontana spera di tornare da Rio con un’altra medaglia, magari ancor più pregiata. Il campione di mountain bike che si autodefinisce ‘pilota dentro e ciclista fuori’ domenica alle 17.30 gareggerà nella categoria Cross country maschile-

Le radici calabresi di Fontana ad Annà

Tutta la Calabria, in particolare la provincia reggina, è in fibrillazione. Il padre del campione infatti, Giuseppe Fontana, è cresciuto nella frazione Annà di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Proprio ad Annà, Marco (nato a Giussano, in brianza) ha trascorso gran parte della sua vita con quella che è la sua più grande passione, la mountain bike.

Per il talento reggino classe ’84 sarà probabilmente l’ultima grande occasione ai giochi olimpici. Arrivato 5° alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, a Londra quattro anni più tardi conquistò il bronzo al termine di una gara epica, che lo vide in enorme difficoltà causa la perdita del sellino.

Il cross country: una gara senza tregua

“Cross Country” il nome della disciplina Mountain bike che fa correre Marco Aurelio a 25 Km/h sulle mulattiere in salita per poi lanciarsi sui single track in discesa a velocità folli. Il tutto per circa 90 minuti di gara, senza un attimo di tregua, col cuore che non scende mai sotto i 185 battiti al minuto.

Numerosi i successi ottenuti in carriera da Fontana, da più di un decennio ai vertici della mountain bike italiana e internazionale. Adesso, a Rio, arriva un altro grande appuntamento. Reggio Calabria e non solo, distante migliaia di chilometri, lo seguirà emozionata sognando di accompagnarlo sul podio.