‘Oltre gli stereotipi’: al Marca di Catanzaro la personale del fotografo Montepaone
Il fotografo vibonese presenta al MARCA di Catanzaro la mostra 'Oltre gli stereotipi', ritratti di donne centenarie dei borghi calabresi
12 Ottobre 2017 - 12:12 | di Redazione
Tutto è iniziato a marzo con il Mia Photo Fair di Milano, la più prestigiosa e importante fiera italiana dedicata alla fotografia d’arte, dove Raffaele Montepaone ha esposto alcune delle sue opere che provenivano direttamente dalla Francia, dalle mostre di Arles e di Grenoble. Al Mia il fotografo vibonese vince la I° edizione del Premio Ram Sarteano: le sue opere vengono trasferite a Rocca Manenti, dove rimangono esposte fino a fine settembre.
LIFE | HANDS & FACES, il progetto
Il 2017 è l’anno di LIFE, il risultato del percorso di un decennio. Montepaone spiega così la sua ricerca: «Da tempo esploro le emozioni che lasciano solchi profondi e indelebili, fissando attraverso i segni del tempo il percorso e la storia non solo delle donne anziane che ho ritratto, ma anche della nostra cultura». LIFE | HANDS & FACES, è un progetto che continua, pur essendo terminato il primo step: le fotografie realizzate nei borghi calabresi sono pubblicate nella monografia con prefazione di Ferdinando Scianna “Life – istantanee di Calabria” [Punto Marte, Collezione Libri d’Autore Archivio Fotografico Italiano, Soligo (Tv) 2017].
Un progetto che torna in Calabria, dove è stato generato ma mai presentato, con un doppio appuntamento. Venerdì 13 ottobre a Vibo Valentia: alle 16 Raffaele Montepaone presenterà il libro con Rocco Guglielmo, direttore del MARCA, a Palazzo Gagliardi, all’interno del Festival Leggere&Scrivere. Sabato 21 ottobre a Catanzaro, alle 18.30 sarà inaugurata al MARCA, il Museo delle Arti di Catanzaro, la mostra personale “Oltre gli stereotipi” a cura di Simona Gavioli, che rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2017. Coordinerà entrambi gli eventi la giornalista Paola Bottero.
Le parole di Simona Gavioli e Rocco Guglielmo
Scrive Simona Gavioli, che sarà presente all’inaugurazione: “Le opere di Montepaone raccontano la Calabria attraverso i volti e le mani di donne centenarie. Storie di persone con i tratti solcati dalla fatica e dal tempo, in cui l’immagine del corpo non è un dato oggettivo, non è un fatto, ma è un valore che risulta essenzialmente dall’influenza dell’ambiente e della storia personale del soggetto”. E aggiunge il direttore Guglielmo: “La Calabria diviene materia prima della scrittura fotografica. Portando avanti una singolare ricerca estetica e antropologica, Raffaele propone nei suoi scatti la visione magica e ancestrale di un Sud simile a quello trattato da Ernesto de Martino nei suoi studi; la dissolvente bellezza della gente descritta nelle poesie e nei testi di Corrado Alvaro e Leonida Repaci. In tal senso, le opere di Montepaone seguono le tracce di un particolare paesaggio antropico, ricercano un ambiente sociale oramai rarefatto, mettono insieme i frammenti di una cultura materiale in via d’estinzione. Un lavoro così concepito assume un forte valore non solo artistico, ma anche documentale e simbolico, offrendo la testimonianza di un’umanità semplice, fedele ai suoi riti e alle sue tradizioni, destinata – presto o tardi – a scomparire ma non ancora vinta dalla storia. Ed è facile lasciarsi coinvolgere dalla bellezza dei soggetti ritratti, avvicinarsi ad un mondo apparentemente lontano, eppure a noi così vicino”.
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