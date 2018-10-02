La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per la Calabria dalla giornata di martedì: piogge diffuse, temporali, grandine e forti raffiche di vento

Ondata di maltempo in arrivo: ci sarà una nuova perturbazione che si abbatterà sull’Italia con tempo instabile con venti forti, mari molto mossi e saliscendi termici. La perturbazione di origine nord-europea che ha raggiunto l’Italia continuerà ad interessare nelle prossime ore il centro nord mentre dalla serata porterà piogge e temporali sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento dalla giornata di martedì anche sulla Calabria per la quale, infatti, è stata emanata una allerta gialla.

Quindi, dopo un weekend all’insegna del tempo stabile e soleggiato, la nuova settimana si apre con un repentino cambiamento: la causa è una perturbazione atlantica che, irrompendo sul Mediterraneo centrale, darà luogo ad una struttura depressionaria Le temperature, complice la copertura nuvolosa e le piogge torneranno a diminuire nei valori massimi. Una fase instabile che potrebbe protrarsi per buona parte della settimana.