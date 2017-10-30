Il morbillo e la rosolia sono malattie che minacciano la vita di migliaia di bambini nei paesi in via di sviluppo e che possono essere prevenute grazie a un vaccino, acquistabile con cifre veramente irrisorie. In questi paesi, o nei paesi oggetto di continui conflitti armati, uno strumento sanitario come questo diventa tutto tranne che scontato e liberamente accessibile alla popolazione.

La capacità di interi popoli di reagire alle tragiche conseguenze che la diffusione di simili malattie possono provocare spesso dipende dalle donazioni e dall’impegno di tante persone che, grazie ai programmi umanitari, riesco a sopperire alla mancanza dei beni di primissima necessità.

La Lions Clubs International Foundation e il progetto

Un esempio di ente dedito a queste opere è la Lions Clubs International Foundation o LCIF, che ha garantito negli anni e continua a garantire pieno supporto alle popolazioni colpite da queste catastrofi umanitarie. La Fondazione, a favore della quale operano sia i Lions che i Leo, ha lanciato il progetto “One Shot One Life” (“un vaccino una vita”), finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di vaccini da indirizzare alle popolazioni delle aree più povere del pianeta.

I Leo del Distretto 108Ya, che raggruppa tutti i club di Campania, Basilicata e Calabria hanno dato piena adesione al progetto. Nell’anno sociale attualmente in corso per l’associazione, 2017-2018, l’area Calabria si è rivelata molto attiva: il referente Leo per la Fondazione in Calabria, Giulia Guerrieri, rende infatti noto che i quattro club calabresi che hanno già aderito al progetto hanno superato, durante i service di raccolta, la quota di 1.100 euro. Si tratta dei due club catanzaresi, Host e “Rupe Ventosa”, del club Polistena “Brutium”, del club Lamezia Valle del Savuto, e a breve, anche del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, che per la sera del 31 ottobre ha previsto una raccolta fondi presso il “Noya Torre Nervi” del lungomare reggino, con a tema la festa di Halloween e la Famiglia Addams.

L’iniziativa ‘The Addams Family – Un Vaccino, Una Vita’

Il Presidente del “Vittoria G.S. Porcelli”, Eleonora Romeo, si dimostra entusiasta per la realizzazione del service: “La collaborazione del Leo Club con l’ÉliteRC per l’organizzazione dell’iniziativa ‘The Addams Family – Un Vaccino, Una Vita’ ha lo scopo di avvicinare i ragazzi reggini e i giovanissimi all’associazione, dimostrando come si possa fare beneficenza ed essere attivi sul territorio divertendosi.”

Il prossimo, importante appuntamento è previsto per il 12 novembre, quando, in concomitanza con la giornata di sensibilizzazione distrettuale “Leo4Health” (“Leo per la salute”) dedicata ai temi di salute e vaccini, sarà possibile contribuire al progetto One Shot One Life della LCIF.