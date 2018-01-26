Sabato 27 gennaio il Liceo Classico Tommaso Campanella apre le porte a famiglie e studenti delle medie, tra laboratori e attività musicali, letterarie, teatrali e scientifiche

Si comunica che sabato 27 Gennaio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città e della provincia che vogliano visitare i suoi locali e avere opportune informazioni sull’offerta formativa, i percorsi di studio e gli indirizzi attivati per l’anno scolastico 2018/2019.

Durante la manifestazione si potrà accedere ai laboratori della scuola e alle aule, nelle quali saranno svolte dagli allievi e dai docenti interessanti attività di carattere musicale, letterario, teatrale e scientifico.

La cittadinanza è invitata ad intervenire.