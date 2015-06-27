Open Day Gangeri Travel, buoni sconto offerti dalla mascotte Nicolino

Dalle 9:30 alle 19:30 la mascotte di Nicolaus accoglie grandi e piccoli nell'agenzia di via Aschenez con doni e un buono sconto per l'estate

Nicolino, la mascotte ufficiale del noto tour operator Nicolaus, approda a Reggio Calabria.

Nicolino ha scelto ‘Gangeri Travel’, l’agenzia di viaggi di via Aschenez n°98 per trascorrere un’intera giornata all’insegna del divertimento.

Mercoledì 1 luglio la mascotte di Nicolaus accoglierà i tanti curiosi con ‘dolci regali‘ gentilmente offerti dal negozio Smile Party per i più piccini e doni decisamente più importanti per i grandi.

Tutte le famiglie che incontreranno Nicolino riceveranno un buono sconto per un soggiorno estivo presso uno dei villaggi consigliati da ‘Gangeri Travel‘.

Da oltre 15 anni la ‘Gangeri Travel‘ svolge la propria attività con passione e dedizione per essere sempre al passo con i continui cambiamenti del settore.

La Gangeri Travel offre diversi servizi: prenotazione ed emissione in proprio di biglietteria aerea (IATA e low Cost) e ferroviaria (Agenzia Trenitalia), prenotazioni alberghiere e di autonoleggi, viaggi di gruppo, Crociere, Viaggi di Nozze con la possibilità di gestione lista on line; pacchetti last minute; viaggi religiosi, e viaggi di piacere dei migliori Tour Operator presenti sul mercato.

‘Gangeri Travel‘ ha sede in Reggio Calabria, in Via Aschenez n°.98.

La mascotte Nicolino vi aspetta all’Open Day mercoledì 1 luglio dalle 9:30 alle 19:30

Vieni a trovarci, riceverai un buono sconto!

VISITA IL SITO www.gangeritravel.it