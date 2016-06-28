‘Open Day’: giornata di promozione del gioco del Bridge

Mercoledì 29 Giugno 2016, il Circolo del Bridge di Reggio Calabria “Nicola Ditto” alle ore 19.00 organizzerà l’Open Day presso la sede dell’Associazione, sita in via Vecchia Pentimele n. 10.

La giornata sarà aperta gratuitamente a tutti coloro che vorranno approcciarsi al mondo del gioco del bridge: in un incantevole giardino affacciato sullo Stretto di Messina saranno offerti un aperitivo e, con l’aiuto di istruttori federali, una dimostrazione del gioco in quattro semplici lezioni che permetterà ai partecipanti di conoscere meglio questo meraviglioso gioco che è anche uno sport a tutti gli effetti.

La storia del Circolo e l’attività didattica

L’Associazione Bridge di Reggio Calabria nasce nel 1977 ed in oltre trent’anni di attività si è distinta in campo nazionale sia nel settore agonistico che in quello amatoriale. Il bridge non è un gioco di carte ma un vero e proprio sport in quanto si tratta di una disciplina sportiva affiliata al CONI, i cui campioni partecipano ai tornei internazionali, mondiali e alle Olimpiadi.

L’attività didattica del circolo ogni anno promuove questa disciplina attraversol’organizzazione di corsi di avviamento dedicato ai principianti di ogni età e una serie di corsi di approfondimento e di specializzazione tenuti da insegnanti abilitati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.

Il bridge nel mondo e i suoi benefici

Lo sviluppo del bridge, che è il gioco più diffuso al mondo e conta oltre 1.500.000 agonisti e decine di milioni di appassionati, è dovutoprincipalmente al fatto che può essere praticato da chiunque, a qualunque età e in qualsiasi luogo;favorisce l’aggregazione e la socializzazione; costituisce elemento formativo per i giovani, abituandoli all’osservanza e al rispetto delle regole, all’analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica e alla razionalità e costituisce altresì elemento sussidiario per gli anziani per i quali diviene una insostituibile palestra di esercitazione mentale.