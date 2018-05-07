Il 18 e 19 maggio oltre 700 studi di architettura di 82 province italiane aprono al pubblico con eventi, performance e dibattiti: iscrizioni fino al 17 maggio

Sono già oltre 700 – mentre continuano le iscrizioni possibili fino al 17 maggio – gli studi di architettura di 82 province italiane che il 18 e il 19 maggio prossimi apriranno al pubblico, in contemporanea, per far conoscere ai cittadini il mondo dell’architettura.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha infatti organizzato la seconda edizione di “Open, Studi Aperti” che vedrà coinvolti gli studi professionali attraverso l’organizzazione di eventi, performance, dibattiti e presentazioni.

Un’occasione di incontro tra architetti e cittadini

Se per gli architetti “Open, Studi Aperti” rappresenta un ’imperdibile occasione per mostrare in che modo l’architetto incide positivamente – con il proprio operato – nella qualità della vita di ciascuno di noi, ai cittadini questa iniziativa consente di toccare con mano come nasce un progetto di architettura e in che modo, l’architetto interviene nelle trasformazioni e nel miglioramento di spazi e di territori. E’, quindi, un importante momento di incontro tra architetti ed i cittadini che sono i primi e veri destinatari del progetto di architettura.

“Caratteristica anche di questa edizione – sottolinea la Consigliera Alessandra Ferrari – è quella di vedere coinvolte insieme professionalità diverse, grandi e piccoli studi, architetti di fama mondiale e giovani professionisti che iniziano la loro carriera, uniti in una grande azione di testimonianza del ruolo dell’architettura nel nostro Paese”.

Il Congresso Nazionale degli architetti a Roma

Dopo “Open Studi Aperti” un altro importante appuntamento attende gli architetti italiani. Si terrà, infatti, a Roma dal 5 al 7 luglio prossimi – presso l’Auditorium Parco della Musica – l’VIII Congresso Nazionale che, a dieci anni dall’ultimo tenutosi a Palermo, intende offrire un significativo contributo al dibattito sul futuro dell’abitare, delle città e dei territori, proponendo un nuovo paradigma della qualità della vita urbana, ripensandone, alla radice, il modello.

Ufficio Stampa, Silvia Renzi, tel. +39.338 2366914

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