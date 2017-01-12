Opera calabrese nella top 20 dei murales piu’ belli al mondo

La community di Wide Walls ha pubblicato la classifica dei 20 murales più belli al mondo per il 2016 diffusa da GQ Italia in cui figura anche “Risveglio”, realizzato da Gola Hundun sulla parete della palestra della scuola elementare Aldisio di Catanzaro nell’ambito della programmazione portata avanti dai ragazzi di Altrove.

Il murales, presentato il giorno dell’intitolazione della palestra della scuola a don Pino Puglisi, rappresenta il momento del risveglio vegetativo delle piante che definiscono la forma del cerchio, simbolo della ciclicità della vita.

Il sindaco, Sergio Abramo, ha espresso un plauso all’artista ed alla squadra di giovani che hanno contribuito a far conoscere Catanzaro grazie alla “street art”. “Quest’ultimo prestigioso riconoscimento – ha commentato Abramo – conferma che il modello di Altrove ha rappresentato una scommessa vincente, riuscendo a coniugare l’arte con l’impegno sociale e conquistando l’attenzione dei grandi media nazionali e delle riviste di settore”.

fonte: ansa