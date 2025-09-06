Operazione Nostalgia: svelati i nomi degli ultimi due calciatori

Quaranta calciatori annunciati nei vari mesi che hanno accompagnato l’attesa per il grande evento che si svolge questa sera al Granillo di Reggio Calabria e due, gli ultimi, comunicati a pochi minuti dall’inizio dell’incontro. Sono il campione del mondo, calabrese, tra le altre anche ex Juventus, Vincenzo Iaquinta e l’ex attaccante della Reggina Emiliano Bonazzoli.

Grandi applausi per tutti gli ex Reggina. Boati per Amoruso, Denis, Cozza e Di Michele e soprattutto Francesco Totti. Applausi interminabili, emozione pura e tutti in piedi per Roberto Baggio. Fischi inaspettati per il presidente della Fifa Gianni Infantino da una parte degli spettatori presenti.