AIFITEC, ente di formazione accreditato dalla Regione, propone corsi OSS, per estetista e 54 corsi online nelle sedi di Reggio Calabria e Siderno

Nuove possibilità e sblocchi professionali per il territorio calabrese grazie ai corsi offerti da AIFITEC, ente di formazione professionale presente sul territorio reggino, con due sedi, una principale a Reggio Calabria, situata in Via Eremo Pietrastorta 28, ed una seconda a Siderno, in Via Fiume 29 – angolo via Gramsci, 41/A.

I corsi in aula e online

Entrambi le sedi sono pienamente accreditate dalla Regione Calabria, ed ospitano corsi in aula, online e in modalità blended (online ed in aula). Tra i corsi in aula offerti c’è una vasta scelta a partire dai corsi di Operatore Socio Sanitario (OSS) e BLSD, al corso di qualifica professionale biennale per Estetista (e relativi master in unghie, massaggi, trucco), fino al corso di Smaltimento e di Bonifica di Amianto. Per quanto riguarda i corsi online, si può scegliere tra una gamma di ben 54 corsi diversi, tra i quali corsi come Collaboratore nei Servizi per l’Infanzia, Commercio Somministrazione Alimenti e Bevande – indispensabile per chi vuole aprire una attività di ristorazione, Agente e Rappresentante di Commercio, Agente Immobiliare, corsi HACCP (alimentarista) ed RSPP, Antincendio, Primo Soccorso – sicurezza sul lavoro, anche questi obbligatori per legge.

Fra gli altri servizi offerti dall’ente: la redazione di Documenti di Valutazione Rischi (DVR) e Manuali HACCP.

Tutti i corsi AIFITEC sono pienamente accreditati dalla Regione Calabria e/o dalla Città Metropolitana e sono validi in tutta Italia e in Europa. Per i propri diplomati OSS AIFITEC mette anche a disposizione un blog – OSSS.it – dove possono trovare tutte le informazioni più recenti riguardanti concorsi e possibilità di lavoro in tutta Italia.

Entrambi le sedi, sia di Reggio Calabria che di Siderno, possono essere visitate dai futuri studenti, dove potranno osservare le aule ed il materiale utlizzato durante le lezioni – ed in particolare i laboratori per Estetista, dove AIFITEC usa prodotti importati in esclusiva dei marchi Vipera Makeup e Bielenda Professional.

Iscrizioni aperte e contatti

Attualmente sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi:

OSS – Corso di Maggio 2018

Estetista (tutti gli anni)

Tutti i corsi online

Le sedi possono essere contattate in qualsiasi momento ai seguenti recapiti telefonici:

Reggio Calabria – 0965 1970683, Siderno 0964 38117, o in alternativa su facebook o instagram (@aifitecformazione)

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