Opportunità per le start-up. Convegno sul microcredito

Opportunità per le start-up con l’avvio di nuove realtà imprenditoriali. Nella sede di Via Possidonea, alla M3 Prestitichiari, in video conferenza con la sede centrale di via Goito n.46 Roma, si è svolto un interessante convegno sul Microcredito ed esperti del settore insieme al presidente della Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) avvocato Santo Alfonso Martorano, hanno illustrato le opportunità per ricevere finanziamenti fino a 35 mila euro per nuove imprese garantiti dal Fondo Nazionale.

“Sosteniamo le Start Up attraverso lo strumento del Microcredito potrebbe tramutarsi in una proficua leva per la creazione di nuove realtà aziendali sul nostro territorio – afferma l’avvocato Martorano – Con il Microcredito la garanzia è l’imprenditore, la sua persona, il suo progetto ed è proprio questo il punto di forza di tale finanziamento che potrebbe rivelarsi utilissimo per i giovani, e non solo, che hanno buone idee ma non il capitale per realizzarle. Il Fondo Nazionale di Garanzia garantisce per l’80% capitale e interessi ma anche la presenza di un’attività di tutoraggio sia in fase iniziale per la stesura del business plan, sia in corso di attività. Il tutor dovrà conoscere benissimo e personalmente il soggetto finanziato – conclude Martorano – disponendo di una serie di informazioni che noi chiamiamo soft information che ci dicono molto su quelle caratteristiche della persona che incidono anche sul suo risultato lavorativo”.

Il presidente della Fenafi ricorda anche che “moltissime imprese purtroppo, chiudono dopo pochi anni dalla loro apertura, quindi è molto importante non solo il microcredito ma anche la presenza di un buon tutoraggio che metta a disposizione esperti per accompagnare l’evoluzione del progetto imprenditoriale”.