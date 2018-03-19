Alle 02:00 del mattino dell’ultima Domenica di Marzo (notte tra il 24 e il 25 Marzo) entrerà l’ora legale. Conseguentemente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 si dovranno spostare le lancette d’orologio, portandole dalle ore 02:00 del mattino alle ore 03:00 del mattino.

Se “ repetita iuvant ” al fine di fugare ogni possibile dubbio, nel mese di Marzo si passa quindi dall’ora solare a quella legale: lancette avanti di un’ora tra il 24 e il 25 Marzo 2018 e per una notte dormiremo tutti un’ora in meno ; ovvero, alle due del mattino della prossima Domenica, saranno direttamente le tre e torneremo ai mesi più soleggiati dell’anno.

Sulla base delle Ore quando il Sole sorge e tramonta, con l’introduzione per legge dell’ora legale, è stato posto come obiettivo quello di ottenere un risparmio energetico in virtù del minore utilizzo dell’illuminazione elettrica in orari concomitanti con l’attività lavorativa di tantissime persone.

Il ritorno nuovamente all’ora solare avrà inizio nella notte tra sabato 27 ottobre e domenica 28 Ottobre 2018 ed avrà termine nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 Marzo 2019.