Ordine Costantiniano e Lions: insieme per donare felicità!

Il 1° maggio i Cavalieri Costantiniani e il Lions Club Cosenza Castello Svevo portano giocattoli ai bambini dell'associazione Stella Cometa

Difficile rimanere impassibili di fronte allo scenario degradante che si presenta agli occhi di chi si reca presso l’ Associazione Onlus “Stella Cometa”, in Cosenza sita esattamente in via Popilia, una delle zone più disagiate dell’antica città brutia.

Strutture fatiscenti, capannoni sorretti da travi in ferro arrugginito, vetri rotti od inesistenti a chiusura di fantomatiche finestre.

L’accoglienza nella fabbrica abbandonata di via Popilia

E’ proprio là, però, in quella fabbrica abbandonata che con l’amore e la dedizione più profondi vengono accolti tutti coloro che necessitano di un abbraccio tanto caloroso da saperli avvolgere alleviando le sofferenze della loro difficile vita.

Ed allora, non si vede più la rovina, non più la devastazione, ma solo tanta bellezza, tanto amore, tangibili, concreti, percepibili anche ad occhi chiusi perché come dice Papa Francesco : “L’amore non sono parole, sono opere”.

Ed è proprio lì, tra gli ultimi di via Popilia che i Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Delegazione Calabria, hanno deciso di operare, donando , domenica 1 maggio 2016, numerosi giocattoli ai bambini meno fortunati del territorio.

La messa e il progetto La primavera degli ultimi

L’evento, organizzato unitamente al Lions Club Cosenza “ Castello Svevo”, nell’ambito del progetto “La primavera degli ultimi” ha avuto inizio con una suggestiva celebrazione eucaristica officiata da Don Antonio Abbruzzino , direttore dell’Associazione, nonché parroco cella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Cosenza.

Magico oratore, quest’ultimo, che ha saputo creare un’atmosfera calorosa, familiare.

Non si percepiva la dispersione dell’immenso capannone-chiesa, né il freddo umido dovuto ad una incessante pioggia che cadeva rumorosamente sulle tegole in plastica.

La sensazione era quella di essere tutti più vicini, legati da un invisibile se pur fortemente percepibile desiderio di voler ascoltare la lieta novella evangelica: “ Dio ci vuole bene”, perché come sostenuto dal parroco, l’uomo è pensiero racchiuso nella materia (corpo) ed un lieto pensiero non può che sublimare.

E tale sublimazione, raggiungendo i Cavalieri, li trasforma in “operai dell’azienda di Dio”.

Ed è proprio su questa linea, quella del contributo d’azione e di attività nelle opere dell’Assistenza Sociale che interviene il Delegato Vicario, Comm.re Dott. Aurelio Badolati dichiarando , anche nell’ottica del “Sentire misericordia”, proprio come invita a fare Papa Francesco, di voler essere più capillarmente presente sul territorio calabrese.

L’aperitivo e le altre donazioni in Calabria

L’evento si è concluso oltre che con la donazione dei giochi anche con un aperitivo rinforzato, offerto ai minori ed alle loro famiglie.

Tale iniziativa va ad aggiungersi alle già numerose donazioni realizzate in tutta la Calabria dai Cavalieri Costantiniani rientranti in un più ampio progetto il cui motto, come sostiene il Ddelegato vicario è : “Ciò che vale veramente la pena di fare, è ciò che facciamo per gli altri”.

Al termine di queste iniziative ciò che rimane impresso è la luce degli occhi felici, grati, di tutti quei bambini che abbracciando dei grossi pacchi “dice” più di mille parole.

Chi ha partecipato alla cerimonia

Sono intervenuti alla cerimonia oltre al già citato Delegato, i Cavalieri, Nobile Dott. Giuseppe Spizziri Marzo, Rappresentante per la Città di Cosenza, Dott. Ivan Pucci, Dott. Maurizio Greco; la Dama, Donna Maria Neve Marzo Spizzirri; il Coordinatore dei BenemeritI, Dott. Roberto Bendini; il decano dei Volontari Dott. Carlo Parisio.

Numerosi soci del Lions Club Cosenza “ Castello Svevo”, nonché la Presidente dello stesso Avv. Nadja Alessio.