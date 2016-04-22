Ordine degli avvocati di Catanzaro e ‘Giornalisti d’azione’ insieme per parlare di antiterrorismo

“Antiterrorismo: misure investigative e diritti del cittadino”, è il tema dell’incontro che si svolgerà oggi, venerdì 22 aprile 2016, alle ore 15,00, nell’aula “Giovanni Paolo II” dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Al convegno, organizzato dal Consiglio dell’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro, in collaborazione con “Giornalisti d’Azione”, prenderanno parte Giuseppe Iannello, presidente Ordine avvocati di Catanzaro, il questore della città capoluogo di regione Giuseppe Racca, i magistrati Gabriella Reillo e Francesco Mollace; a relazionare saranno Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, il magistrato Sandro Dolce, il docente ordinario di diritto penale all’UMG, Luigi Fornari, il direttore del master sull’Intelligence all’Unical ed il docente dello stesso master Mario Caligiuri, e Bruno Pellero; a moderare saranno l’avvocato Antonello Talerico e la giornalista Maria Teresa Notarianni, del movimento “Giornalisti d’Azione”.

Nell’ambito del convegno sarà presentato il libro “Soldatessa del Califfato”, di Simone Di Meo e Giuseppe Iannini che saranno presenti e con cui l’avvocato Salvatore Staiano approfondirà i temi oggetto del loro lavoro editoriale.