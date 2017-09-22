In occasione del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi che si terrà a Reggio Calabria a settembre, l’Ordine regionale degli psicologi ha organizzato una giornata di approfondimento sul “benessere psicologico a scuola”.

L’iniziativa nasce a seguito dell’accordo firmato da Garante, Ordine degli psicologi della Calabria e la società scientifica Form Aupi, che prevede visite obbligatorie per i docenti impegnati nella formazione dei minori e mira a tutelare sia gli insegnanti che operano in un contesto altamente complesso, quale la scuola, sia gli studenti che spesso vittime del malessere dei docenti.

Interverranno: il presidente del Consiglio della Regione, Nicola Irto; il sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà; l’assessore regionale Federica Roccisano; il consigliere Demetrio Marino; il presidente del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, Fulvio Giardina.

A seguire le relazioni di Antonio Marziale, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria; il segretario generale Aupi e presidente della società scientifica Form Aupi, Mario Sellini; il presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, Lauro Mengheri; la docente di psicologia dello sviluppo all’Unical, Angela Costabile; l’assessore comunale, Anna Nucera.