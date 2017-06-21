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Ordine dei Dottori Commercialisti: il convegno sulla protezione del patrimonio

Alla sala congressi dell'E-hotel di Reggio Calabria il convegno promosso con il patrocinio dell'Ordine dei Commercialisti, con interventi anche da Milano

21 Giugno 2017 - 16:04 | di Eva Curatola

Stefano Maria Poeta, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, foto di repertorio

Presso la sala congressi di E-hotel di Reggio Calabria, si è tenuto il convegno “Protezione del patrimonio: diversi aspetti e contenuti”.

L’evento, sotto il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, è stato sponsorizzato da Disitaly, società milanese specializzata nella tutela del patrimonio mediante diamanti da investimento impiegati nelle strategie di protezione, ma anche di consapevolezza e pianificazione strategica successoria.

Ad aprire i lavori il Presidente dell’Ordine, dott. Stefano Maria Poeta, il quale ha rimarcato il ruolo del commercialista nella gestione dei patrimoni di famiglie ed imprese, nonché l’importanza della formazione tecnica per i professionisti coinvolti in tali attività.

A seguire, l’intervento del dottor Fabio Sapone, in rappresentanza del main sponsor Disitaly, che ha ribadito la crescente importanza delle attività di protezione del patrimonio nelle scelte di pianificazione finanziaria per imprese e privati.

Ha quindi preso la parola il professor Damiano Montani, commercialista dell’Ordine di Milano, il quale ha tenuto una relazione incentrata sulla protezione del patrimonio, liceità ed osservanza della Legge, fiscalità e relativi obblighi deontologici del professionista nell’assistenza a famiglie ed imprese.

Il convegno si è concluso con numerose domande da parte dei partecipanti e con un arrivederci al prossimo 6 ottobre, quando vi sarà un incontro tecnico sulle regole di istituzione e gestione del trust.

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