Ordine dei Giornalisti della Calabria: rieletto il Presidente Giuseppe Soluri

Si è insediato il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria eletto nelle consultazioni dello scorso primo ottobre. Il nuovo Consiglio ha provveduto ad eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere che resteranno in carica fino al 2020.

Presidente, all’unanimità, è stato confermato Giuseppe Soluri che, nelle recenti elezioni, aveva ottenuto 187 voti sui 209 espressi da giornalisti professionisti. Vicepresidente è stato eletto Mario Mirabello. Segretario è stato confermato Maurizio Putrone, mentre tesoriere è stato eletto Rosario Stanizzi.

Anche il Collegio dei revisori ha eletto il proprio presidente confermando nella carica Giuseppe Natrella. “Ringrazio tutto il Consiglio – ha detto il presidente Giuseppe Soluri subito dopo l’elezione – per la manifestazione di stima e di fiducia che ancora una volta mi ha manifestato.

Così come rinnovo il ringraziamento davvero sentito nei confronti di tutti i colleghi che nelle recenti elezioni hanno espresso nei miei confronti un consenso non solo altissimo ma per certi versi davvero commovente, assoggettandosi, in alcuni casi, anche a lunghissime percorrenze pur di venire ad esprimere il proprio voto.

Con i colleghi del Direttivo, e con gli altri colleghi del Consiglio (Attilio Sabato, Filippo Diano, Giampiero Brunetti, don Enzo Gabrieli e Francesco Cangemi) ci impegneremo al massimo delle nostre possibilità per andare incontro alle esigenze di tutti i giornalisti calabresi e per riaffermare in tutte le sedi il ruolo fondamentale della nostra categoria per la dialettica democratica e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della regione”.