Ordine dei Medici: domenica il Giuramento
Domenica 17 giugno nell'Auditorium dell'Ordine i neoiscritti pronunciano la formula solenne. Previste due borse di studio per i medici e una per gli odontoiatri
15 Giugno 2018 - 14:30 | di Eva Curatola
Si svolgerà domenica 17 giugno, alle ore 9, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Reggio Calabria, il tradizionale “Giuramento d’Ippocrate”: momento in cui gli iscritti degli ultimi dodici mesi pronunceranno l’antica e solenne formula che segna, idealmente, l’ingresso nel mondo della professione medica.
Per tale occasione, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria consegnerà una copia del codice di deontologia medica e del Giuramento d’Ippocrate ai novelli camici bianchi. Nella medesima giornata, l’Ordine dei Medici consegnerà due borse di studio a neoiscritti all’Albo Medici ed una borsa studia a nuovi iscritti all’Albo Odontoiatri.
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