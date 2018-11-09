Ordine dei Medici Rc a confronto sulla fatturazione elettronica
L'Ordine dei Medici di Reggio Calabria incontra gli iscritti sabato 10 novembre alle 10 sulle novità della fatturazione elettronica in vigore dal 2019
09 Novembre 2018 - 10:22 | di Vincenzo Comi
L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria ha convocato un incontro con gli iscritti per discutere di tutte le novità in tema di fatturazione elettronica. L’esigenza di questo confronto nasce dal fatto che la legge di bilancio 2018 ha stabilito il passaggio alla fattura elettronica dal primo gennaio 2019.
Va ricordato, infatti, che l’Italia era già avanti rispetto al resto dell’Unione in quanto le fatture elettroniche per le vendite alle pubbliche amministrazioni, sono già operative dal 6 giugno 2014. La novità investirà, conseguentemente, anche tutti i medici liberi professionisti od, in ogni caso, tutti i medici che rilasciano fatture.
La generalizzazione della fatturazione elettronica, dunque, comporterà nuovi ed ulteriori oneri per il professionista che, ad ogni modo, potranno trovare un bilanciamento per i soggetti titolari di partita Iva.
Proprio per questo l’ente ordinistico, al fine di informare gli iscritti su come affrontare tale novità, ha indetto per domani, sabato 10 novembre, alle ore 10, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici, in Via S. Anna II tronco, un momento di confronto in cui gli iscritti potranno acquisire preziose informazioni ma anche confrontarsi e dipanare tutti gli eventuali dubbi sul tema.
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria
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