La settimana intercorrente tra il 23 e il 29 Ottobre 2017 ha visto l’Ordine Psicologi Calabria promotore della prima edizione regionale della Settimana del Benessere Psicologico. Al centro dell’iniziativa, la promozione della salute attraverso la diffusione della cultura del benessere psicologico della persona e della comunità, in linea con quanto afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia”.

Positive le ricadute nell’ottica dell’informazione, della sensibilizzazione e della prevenzione ed è stata accolta con partecipazione ed entusiasmo. Tante le attività rivolte alla cittadinanza, svolte su tutto il territorio regionale ed a titolo gratuito: apertura degli studi professionali con l’offerta di consulenza psicologica, incontri informativi, convegni, laboratori e seminari su svariati temi di grande attualità.

I ringraziamenti agli enti coinvolti

L’Ordine esprime soddisfazione e ringrazia tutti i colleghi psicologi che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa, il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, la Regione Calabria, e tutti gli enti, le Istituzioni, le associazioni e le altre figure professionali che hanno collaborato:

per la provincia di Catanzaro: la Provincia, i Comuni di Catanzaro e di Soverato, l’ASP;

per la provincia di Crotone: la Provincia, il Comune di Crotone, le associazioni Avis, Fitwalking e APZ, i centri di riabilitazione Anmic , Life e Starbene;

per la provincia di Cosenza: la Provincia, i Comuni di Cosenza e di Rende, le associazioni AIC e CFU;

per la provincia di Reggio Calabria: il Presidente del Consiglio Regionale;

per la provincia di Vibo Valentia: i Comuni di Vibo Valentia e Serra San Bruno;

In tutte le provincie calabresi si ringraziano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno aderito all’iniziativa.

Il calendario 2018

Sull’onda dell’entusiasmo per l’esito dell’iniziativa, si è già cominciato a lavorare per un calendario 2018 ricco di eventi su cui confrontarsi e riflettere.

Fonte: Ordine Psicologi Calabria