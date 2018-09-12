Campionato alle porte, Oreste Granillo pronto ad accogliere la Reggina. In realtà la squadra ormai da diversi giorni si allena costantemente presso la storica struttura, proprio con l’intento di arrivare pronta alla nuova stagione e quindi trovare subito confidenza con un terreno di gioco in erba naturale. Nonostante il quotidiano calpestio, come si può vedere dalla foto che abbiamo pubblicato, il terreno sta resistendo alle continue sollecitazioni, ma è chiaro che alla lunga potrebbe subirne le conseguenze.

Per tale motivo la società amaranto, insieme al delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella, lavora per cercare soluzioni alternative e quindi un campo sul quale svolgere le sedute di allenamento per tutto il corso della stagione. Si continua a parlare di Ravagnese, vedremo e seguiremo gli sviluppi.

Tornano all’Oreste Granillo, a breve partiranno i lavori sul rifacimento dei sanitari, oltre alle verifiche che dovranno essere fatte sulla copertura della Tribuna Ovest.