Original Marines apre i battenti nei locali dell’ex bar Camagna

Una buona notizia per la città di Reggio che recupera uno storico immobile del centro dopo un lungo periodo di abbandono. Questa sera, alle ore 19 a piazza Camagna, verrà inaugurato un nuovo punto vendita Original Marines, che sorgerà proprio nei locali dell’illustre ex bar Camagna.

Il noto gruppo leader nel settore dell’abbigliamento, con più di 600 punti aperti in tutta Italia e ben 78 all’estero, ha deciso di investire nel recupero e nel rilancio di uno degli immobili storici di Reggio Calabria, da tempo in stato di abbandono nonostante si trovi in una delle piazze nevralgiche e più frequentate del centro cittadino, con locali finemente ristrutturati in un tratto del corso Garibaldi oggi nuovamente frequentato dopo i disagi legati ai lavori di pavimentazione.

“Abbiamo puntato su questa struttura – ha dichiarato l’agente responsabile per Calabria e Sicilia occidentale di Imap Export S.p.A Cesare Sorbo – in primis proprio per il significato che ha sempre avuto nella vita di questa città.

Nella stesura dei piani l’azienda che rappresento è molto attenta anche a questi aspetti e, quando si è presentata l’occasione di aprire un punto vendita in un locale che, storicamente, è sempre stato un punto di riferimento dei reggini, non abbiamo avuto nessun dubbio nel portare avanti l’operazione. L’ex bar Camagna è sempre stato un vero e proprio patrimonio dei cittadini e domani, finalmente, questa splendida struttura tornerà in vita con una diversa mission.

Siamo molto contenti per i tanti attestati di stima che ci stanno arrivando, ma siamo ancora più soddisfatti di poter contribuire al rilancio dell’economia cittadina in un momento di grande difficoltà, perché con questa iniziativa imprenditoriale si creeranno nuovi posti di lavoro. Per il taglio del nastro abbiamo organizzato un vero e proprio show per grandi e piccini, con artisti ‘mangiafuoco”, trampolieri, musica e animazione, per un vero party in stile Original.

Per questo – ha concluso l’agente responsabile per Calabria e Sicilia occidentale di Imap Export S.p.A Cesare Sorbo – voglio invitare all’inaugurazione di questa sera alle 19 tutta la popolazione reggina, perché sia una vera festa per la città”. Al taglio del nastro, durante il quale vi sarà anche la benedizione da parte del Vicario Generale Don Gianni Polimeni, parteciperanno alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.