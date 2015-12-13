‘Ortì Teatro Festival’: al via la seconda rassegna
Sei appuntamenti con le compagnie teatrali del territorio alla sala parrocchiale di Ortì, in ricordo del regista Pepè Spanò
13 Dicembre 2015 - 11:17 | di Redazione
Prenderà il via il 27 dicembre la seconda rassegna teatrale “Pepè Spanò” nell’ambito di Ortì Teatro Festival.
Un’idea lanciata dalla compagnia teatrale “La Quinta Essenza di Ortì” che ha voluto rendere omaggio a uno dei promotori del teatro nel territorio, il regista Pepè Spanò scomparso nel 2009. Una figura fortemente legata all’arte, quella di Spanò, che per quarant’anni ha portato in scena numerose rappresentazioni teatrali.
La compagnia La Quinta Essenza di Ortì
“La Quinta Essenza di Ortì” nasce nel 2006 per volontà di un gruppo di amici con al timone il dott. Giuseppe Lombardo. Nel 2010 la compagnia si unisce alle attività della polisportiva ASD la parabola coinvolgendo giovani e meno giovani, recitando sia nelle piazze di Ortì sia in piazze diverse quali Piazza Castello e San Paolo alla Rotonda. Ha partecipato a varie rassegne teatrali a Pellaro, Scilla, a Reggio Calabria. Nel 2010 la compagnia teatrale si affilia alla FITA (federazione italiana teatro amatoriale) e nello stesso anno organizza la prima rassegna teatrale “Pepè Spanò”.
Tra i tanti lavori, si ricordano: “San Giuanni decullatu”, “Megghiu orbu”, “A famigghia difittusa”, “Dottori si diventa signori si nasce”, “Vedovo arzillo cerca compagna”, “Guai a lu poviru fattu riccu”, “Mprestami a to mugghieri”, “I niputi du sindacu”, “Camurriusa capricciusa e piducchiusa”, “La fortuna con la effe maiuscola” , “Il volere del fato”, “Giuseppe venduto dai fratelli”.
Con i ragazzi e i bambini la compagnia ha realizzato diversi lavori: “I prezzemolini”, “A iettatura”, “La favola diventa….pinocchio”.
L’attività de “La Quinta Essenza di Ortì” continua, coinvolgendo grandi e meno grandi per il piacere di stare insieme e condividere una grande passione: il teatro.
Il programma completo della rassegna
Ecco il programma completo della rassegna teatrale che si svolgerà presso la sala parrocchiale di Ortì (RC) a partire dal 27 dicembre:
Domenica 27 dicembre 2015 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Gruppo teatrale “Piccola compagnia del teatro “di Pellaro
FELICI CONDOGLIANZE
commedia in 2 atti di M. Nicastro
regia G. Minniti
Domenica 3 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Compagnia teatrale “Extra Orem” di Straorino
“BASTIANU U SACRISTANU”
Commedia brillante di R. Mandica
regia F. Camera
Mercoledì 6 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Gruppo teatrale “La Quinta Essenza” di Orti’
ME SOGGIRA SI VOLI FARI ZITA
Commedia brillante di 2 atti di C. Maurici
Regia G. Lombardo
Sabato 9 gennaio 2015 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Compagnia teatrale “Conca d’oro” di Arasì
IL GIGANTE NANO commedia brillante di A. Cafarelli e P. Borruto
Regia E. Schiavone
Sabato 16 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Gruppo teatrale “Blu Sky cabaret” di Reggio Calabria
GENEROSI SI NASCE
Commedia brillante in 3 atti di P. Scammacca
regia M. Raffa
Domenica 17 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì
Gruppo teatrale “La Quinta Essenza junior” di Ortì
LA FAMIGLIA DIFETTOSA
Commedia brillante in 2 atti di C. Maurici
regia Cosimo Spanò e Anna Maria Bova
Informazioni e costi dei biglietti
Info e costi: 1 ingresso 3.00€, 3 ingressi 7.50€, abbonamento (6 ingressi) 12.00€
Per informazioni: laparabola@alice.it ; laquintaessenzaorti@libero.it