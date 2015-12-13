‘Ortì Teatro Festival’: al via la seconda rassegna Sei appuntamenti con le compagnie teatrali del territorio alla sala parrocchiale di Ortì, in ricordo del regista Pepè Spanò

Prenderà il via il 27 dicembre la seconda rassegna teatrale “Pepè Spanò” nell’ambito di Ortì Teatro Festival.

La compagnia La Quinta Essenza di Ortì

“La Quinta Essenza di Ortì” nasce nel 2006 per volontà di un gruppo di amici con al timone il dott. Giuseppe Lombardo. Nel 2010 la compagnia si unisce alle attività della polisportiva ASD la parabola coinvolgendo giovani e meno giovani, recitando sia nelle piazze di Ortì sia in piazze diverse quali Piazza Castello e San Paolo alla Rotonda. Ha partecipato a varie rassegne teatrali a Pellaro, Scilla, a Reggio Calabria. Nel 2010 la compagnia teatrale si affilia alla FITA (federazione italiana teatro amatoriale) e nello stesso anno organizza la prima rassegna teatrale “Pepè Spanò”.

Tra i tanti lavori, si ricordano: “San Giuanni decullatu”, “Megghiu orbu”, “A famigghia difittusa”, “Dottori si diventa signori si nasce”, “Vedovo arzillo cerca compagna”, “Guai a lu poviru fattu riccu”, “Mprestami a to mugghieri”, “I niputi du sindacu”, “Camurriusa capricciusa e piducchiusa”, “La fortuna con la effe maiuscola” , “Il volere del fato”, “Giuseppe venduto dai fratelli”.

Con i ragazzi e i bambini la compagnia ha realizzato diversi lavori: “I prezzemolini”, “A iettatura”, “La favola diventa….pinocchio”.

L’attività de “La Quinta Essenza di Ortì” continua, coinvolgendo grandi e meno grandi per il piacere di stare insieme e condividere una grande passione: il teatro.

Il programma completo della rassegna

Ecco il programma completo della rassegna teatrale che si svolgerà presso la sala parrocchiale di Ortì (RC) a partire dal 27 dicembre:

Domenica 27 dicembre 2015 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Gruppo teatrale “Piccola compagnia del teatro “di Pellaro

FELICI CONDOGLIANZE

commedia in 2 atti di M. Nicastro

regia G. Minniti

Domenica 3 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Compagnia teatrale “Extra Orem” di Straorino

“BASTIANU U SACRISTANU”

Commedia brillante di R. Mandica

regia F. Camera

Mercoledì 6 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Gruppo teatrale “La Quinta Essenza” di Orti’

ME SOGGIRA SI VOLI FARI ZITA

Commedia brillante di 2 atti di C. Maurici

Regia G. Lombardo

Sabato 9 gennaio 2015 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Compagnia teatrale “Conca d’oro” di Arasì

IL GIGANTE NANO commedia brillante di A. Cafarelli e P. Borruto

Regia E. Schiavone

Sabato 16 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Gruppo teatrale “Blu Sky cabaret” di Reggio Calabria

GENEROSI SI NASCE

Commedia brillante in 3 atti di P. Scammacca

regia M. Raffa

Domenica 17 gennaio 2016 h. 18.00 sala parrocchiale Ortì

Gruppo teatrale “La Quinta Essenza junior” di Ortì

LA FAMIGLIA DIFETTOSA

Commedia brillante in 2 atti di C. Maurici

regia Cosimo Spanò e Anna Maria Bova

Informazioni e costi dei biglietti

Info e costi: 1 ingresso 3.00€, 3 ingressi 7.50€, abbonamento (6 ingressi) 12.00€

Per informazioni: laparabola@alice.it ; laquintaessenzaorti@libero.it