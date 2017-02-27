Oscar 2017: vince anche l’Italia

Niente statuetta per Fuocoammare, ma l'Italia vince l'Oscar per il miglior trucco con Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson

Niente da fare per ‘Fuocoammare’ di Gianfranco Rosi, candidato all’Oscar come Miglior documentario.

L’Italia porta tuttavia a casa una statuetta con Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

«Sono italiano e dedico questo premio a tutti gli immigrati».

Dopo aver ringraziato la sua ‘adorata moglie Giovanna’, Alessandro Bertolazzi, originario di Vercelli, dedica il premio più ambito agli immigrati. È lui insieme al collega Giorgio Gregorini e a Christopher Allen Nelson a vincere il premio Oscar per il miglior trucco e parrucco con il film ‘Suicide Squad’, consegnando all’Italia la sua unica statuetta del 2017.

Il made in Italy trionfa ancora a Hollywood, dimostrando la forza e il valore delle nostre maestranze.