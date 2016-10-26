Nuovo ospedale di Gioia Tauro diventa realtà. Avviata progettazione definitiva

Il nuovo Ospedale sarà presto realtà. Domenico Pallaria, dirigente generale del Dipartimento regionale “Infrastrutture” e Responsabile del Procedimento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, ha infatti comunicato il formale avvio della progettazione definitiva della struttura.

“L’Ordine di Servizio – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta – stabilisce il termine di centoventi giorni per la consegna del progetto alla Regione, ai fini della successiva indizione della Conferenza di Servizi, per l’acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri previsti dal Codice dei contratti pubblici”.

“Con l’avvio delle attività progettuali del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro – spiega Oliverio nella nota -si sblocca anche l’ultima delle tre procedure realizzative dei nuovi ospedali calabresi già affidate in concessione. Le difficoltà non sono mancate, ma con la tenacia che contraddistingue l’operato di questa Amministrazione regionale, abbiamo iniziato il percorso, prima progettuale e poi realizzativo, che ci porterà a cambiare il volto della sanità calabrese in una delle aree più critiche e più bisognose di rilancio dell’offerta di servizi al cittadino”.