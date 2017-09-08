Il rapper e beatmaker di Desenzano ospite del sabato sera di fine stagione con il dj set e la consolle di Demy Labate ed Enzo Romeo

Il Calajunco Art & Beach Club continua la sua stagione con un ospite d’eccezione.

Il mese di settembre non ha di certo fermato lo stabilimento balneare di Reggio Calabria da sempre pronto ad offrire ai suoi clienti esperienze uniche correlate a servizi di qualità.

Chi è Mr.Rain, rapper e beatmaker di Desenzano

Il dj set di questo sabato settembrino, vedrà protagonista l’ormai noto Mr.Rain. Rapper e Beatmaker. Il giovane di Desenzano (provincia di Brescia) si avvicina alla musica sin dall’adolescenza, ascoltando i pezzi di Eminem e della scena rap e hip hop nazionale ed estera del periodo.

Nel 2009 decide di dare voce alla propria vocazione ed inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Mattia Balardi, questo il vero nome del rapper anticonformista che nel 2013 dice no al ripescaggio ad X Factor.

Un italiano a metà tra Eminem e Macklemore che nel fare musica segue il cuore e non regole imposte da qualcun altro. Il rapper si esibisce anche in apertura di concerti di colleghi, come Vacca, Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra e tanti altri ancora.

Sarà dunque proprio Mr.Rain a far ballare ancora una volta il Calajunco Art & Beach Club, al ritmo della sua appassionante musica libera da ogni costrizione. In consolle per la serata: Demy Labate Dj, Enzo Romeo Dj, Eros Pillitteri e Claudio Miccichè Voice.

Biglietti, prevendite e tavoli

N.BI ticket d’ingresso sono muniti di timbro anti-contraffazione, invitiamo per tanto la s.v. a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti da quello imposto dalla direzione.

Per le prevendite: 347.3642043 (Luigi) – 345.1686073 (Ciccio). Tavoli e Privè: 345.6787085 (Francesco).

PrepareteVi per il grande evento! Sabato 9 Settembre al Calajunco Art&Beach Club!