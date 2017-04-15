Ospite di ’10 domande’ Franco Germano

Quarta puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana l’esponente del Movimento Nazionale per la sovranità Francò Germano.

Temi politici recenti, quali l’adesione al Movimento Nazionale per la Sovranità ed episodi di cronaca cittadina datati nel tempo ma sempre attuali alla luce delle recenti operazioni della Procura che hanno riguardato il settore lavori pubblici del Comune, di cui Germanò fu assessore nei primi anni del 2000. Si è discusso anche della volontà di cercare intanto l’unità del centrodestra cittadino e poi un eventuale leader della coalizione. Sulle recenti dichiarazioni di Alberto Sarra, per lunghi anni riferimento politico di Germanò, l’esponente del MNS ha evidenziato che anche dal suo punto di vista esiste una cupola in città che tentava di condizionare la vita politica e che attende la conclusione del lavoro della Magistratura che farà chiarezza su quegli anni. E poi bocciatura su tutti i fronti sul lavoro sin qui realizzato da Comune e Regione.

La trasmissione andrà in onda sabato 15 aprile alle ore 12,30 con repliche domenica 16 alle 15,30 e giovedì 13 alle 19,45.