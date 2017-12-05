Apre in centro città un nuovo punto di ritrovo, l’Ostemagno Osteria Wine Bar.

A presentare il nuovo locale reggino, dall’impostazione culinaria alternativa è il proprietario Dario Morabito: “L’Ostemagno è un locale del tutto innovativo, con cui decidiamo di puntare sul nostro territorio e i prodotti che ha da offrirci”.

Aria da taverna in stile industry, questa l’atmosfera con cui i clienti verranno a contatto all’interno del nuovo ristorante. Con l’Ostemagno, Morabito, rivoluziona il mondo del food&beverage. “Pranzi e cene interamente dedicati alla cucina tipica calabrese. Non solo quella reggina, il nostro obiettivo è quello di dare risalto a tutti i prodotti della nostra regione”.

L’Ostemagno si trova in pieno centro a Reggio Calabria e offrirà agli avventori un orario dinamico, con apertura alle 10:00 e orario no stop fino alle 01:00, durante il quale sarà possibile gustare non solo squisiti pranzi e cene tipici della nostra tradizione culinaria, ma anche aperitivi, che vedono ancora protagonisti i prodotti locali: “Oltre i pasti diciamo classici, ovvero il pranzo e la cena, offriremo ai nostri clienti aperitivi con sfiziosità sempre a livello locale”.

Il Wine Bar: vini calabresi e birre alla spina

L’altra faccia dell’Ostemagno sarà il Wine Bar.

Il nuovo locale reggino vedrà un’ampia scelta di vini calabresi, tra cui il Cirò, il Palizzi, il Savuto, accompagnati da qualche etichetta nazionale, che non può di certo mancare, come il Brunello e l’Amarone.

Per i non appassionati del vino, non c’è da aver timore, perché nella nuova osteria reggina sarà possibile trovare anche 8 birre alla spina, tra le quali diverse di etichetta calabrese.

“Sono davvero emozionato – confessa Morabito – Sono entusiasta della nuova apertura e non vedo l’ora di far assaggiare ai clienti le nostre specialità”.

L’inaugurazione del 6 dicembre con musica live

L’appuntamento con l’apertura dell’Ostemagno è per mercoledì 6 dicembre alle ore 19:30 in Via Vittorio Emanuele II, 11. La serata sarà animata dalla musica live del gruppo Big Sur.

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