Il cantastorie Otello Profazio, Premio Tenco 2016, domenica 16 dicembre al Mulinum: storie di Calabria e degustazione di agripizze con farine integrali

Proseguono gli appuntamenti culturali al Mulinum di San Floro, ove si coniugano armoniosamente tradizioni, territorio e cultura: domenica 16 dicembre, sarà ospite Otello Profazio.

Il noto cantastorie, vincitore del Premio Tenco 2016, alternando narrazioni a stornelli, racconterà storie della Calabria, tra sogni e disillusioni, tradizioni e modernità.

A suggellare l’evento sarà una degustazione delle agripizze Mulinum, realizzate con farine integrali macinate a pietra e ortaggi bio, per cui è necessaria la prenotazione al 0961291882.

Dunque, l’appuntamento per celebrare insieme il valore delle tradizioni è per domenica 16 dicembre dalle ore 18.30, al Mulinum, attorniato da campi di grani antichi, a due passi dalla sede della Regione Calabria e dell’Università “Magna Graecia”.