Otello Profazio ospite al Mulinum di San Floro
Il cantastorie Otello Profazio, Premio Tenco 2016, domenica 16 dicembre al Mulinum: storie di Calabria e degustazione di agripizze con farine integrali
14 Dicembre 2018 - 15:47 | di Eva Curatola
Proseguono gli appuntamenti culturali al Mulinum di San Floro, ove si coniugano armoniosamente tradizioni, territorio e cultura: domenica 16 dicembre, sarà ospite Otello Profazio.
Il noto cantastorie, vincitore del Premio Tenco 2016, alternando narrazioni a stornelli, racconterà storie della Calabria, tra sogni e disillusioni, tradizioni e modernità.
A suggellare l’evento sarà una degustazione delle agripizze Mulinum, realizzate con farine integrali macinate a pietra e ortaggi bio, per cui è necessaria la prenotazione al 0961291882.
Dunque, l’appuntamento per celebrare insieme il valore delle tradizioni è per domenica 16 dicembre dalle ore 18.30, al Mulinum, attorniato da campi di grani antichi, a due passi dalla sede della Regione Calabria e dell’Università “Magna Graecia”.
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