Ottobre, mese del benessere psicologico

Ottobre è il mese del benessere psicologico e l’Associazione di categoria PLP (Psicologi Liberi Professionisti), che promuove il Mental Wellness, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla cura della propria qualità di vita, prevenendo possibili disagi nel rapporto con sé e con gli altri, ha in cantiere numerose iniziative.

A partire da mercoledì 19, con un workshop esperienziale sulla tangoterapia di gruppo, per poi continuare giorno 21, con un seminario incentrato sul rapporto tra medico e psicologo e altri due importanti eventi, il 23 e il 24 Ottobre, con tematiche come la prevenzione e l’alimentazione, darà la possibilità a chiunque, di iniziare a prendersi cura di sé, in modo gratuito, grazie anche alle consulenze offerte dai tanti professionisti, membri dell’associazione, consultabili sul sito plpitalia.it

Per conoscere tutte le iniziative che verranno realizzare in Calabria, visitate la pagina Fb plpcalabria.