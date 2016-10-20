Ottobre ricco di eventi ed iniziative a Porto Bolaro

Il tempo inizia a guastarsi, l’autunno sta entrando nel vivo ma Porto Bolaro offre tante iniziative per trascorrere i weekend.

Steven Street of Magic presenta il suo libro

Venerdì 21 ottobre, dalle ore 17:00, il pomeriggio si riempirà di magia, grazie alla presenza di Steven Street of Magic, il giovane mago veronese, star del canale tv Super!, edito da DeAgostini e parte del pacchetto Sky.

Steven presenterà il suo nuovo libro e si esibirà in uno spettacolo di magia, che lascerà come sempre tutti a bocca aperta.

Il libro “Steven street of magic – Trucchi di magia per stupire i tuoi amici”, svela tanti trucchi per lasciare senza fiato amici e compagni di classe e chi lo acquisterà presso il Mondadori Store del Centro reggino riceveranno il pass esclusivo per avere accesso prioritario al firma copie con il giovane mago.

Si continua Domenica 30 ottobre 2016, dove per tutta la giornata si svolgerà la 5a Edizione della Mostra Micologica curata dal Gruppo Micologico Ambientale e Culturale Reggino.

L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Reggio Calabria e dall’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, ha la finalità di promuovere un atteggiamento di rispetto dell’ecosistema forestale e, più in particolare, essere uno strumento di divulgazione scientifica nello specifico settore micologico.

Durante la rassegna saranno fornite ai visitatori nozioni di base utili a ricordare che i funghi, molto apprezzati in cucina, sono, purtroppo, anche molto pericolosi e spesso causa di intossicazioni anche gravi per quanti, spesso in maniera avventata, si improvvisano cercatori e consumatori di funghi senza possedere cognizioni utili al loro riconoscimento e senza ricorrere, preventivamente, all’acquisizione del parere di un esperto micologo.

La mostra sarà realizzata con la collaborazione dell’Ispettorato Micologico dell’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti dell’ASP di Reggio Calabria.

La festa di Halloween del 31 ottobre

Il mese si conclude lunedì 31 ottobre, con una grande festa di Halloween: non mancheranno animazione, spettacoli di magia, trucca mostro e dolcetto scherzetto (dolci per tutti).Vi aspettiamo per un pomeriggio da “paura”!

A breve verranno svelati anche tutti i dettagli dell’iniziativa “Raddoppia il tuo shopping”, che attende tutti gli appassionati di acquisti dal 30 ottobre, per quattro domeniche.

Porto Bolaro Shopping Center mixa un’offerta merceologica completa, con iniziative per tutta la famiglia e volte a valorizzare la cultura, le tradizioni e le ricchezze del territorio.

Porto Bolaro, il centro commerciale di Reggio Calabria.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo, Reggio Calabria