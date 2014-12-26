City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Overfeelings 2.0_Orsa Maggiore torna anche quest’anno con il suo stand solidale

Il 27 e 28 dicembre in Piazza San Giorgio lo stand solidale di Orsa Major con dolci natalizi e gadget: il ricavato agli amici di Hospice Via delle Stelle

26 Dicembre 2014 - 20:33 | di Redazione

Lo stand solidale Overfeelings 2.0 di Orsa Major in Piazza San Giorgio a Reggio Calabria

O R S A Major torna col suo stand solidale che anche quest’anno prenderà vita a Reggio Calabria in Piazza San Giorgio e in cui sarà possibile acquistare, con una simbolica donazione, dolci natalizi e gadgets home made! Anche quest’anno l’intero ricavato dell’evento verrà totalmente devoluto agli amici di Hospice Via delle Stelle. L’associazione invita la cittadinanza tutta a prendere parte all’iniziativa e vi aspetta il 27 ed il 28 Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 20.30 a Piazza San Giorgio.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Hospice Via delle StelleReggio Calabria Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?