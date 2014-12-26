Overfeelings 2.0_Orsa Maggiore torna anche quest’anno con il suo stand solidale

Il 27 e 28 dicembre in Piazza San Giorgio lo stand solidale di Orsa Major con dolci natalizi e gadget: il ricavato agli amici di Hospice Via delle Stelle

O R S A Major torna col suo stand solidale che anche quest’anno prenderà vita a Reggio Calabria in Piazza San Giorgio e in cui sarà possibile acquistare, con una simbolica donazione, dolci natalizi e gadgets home made! Anche quest’anno l’intero ricavato dell’evento verrà totalmente devoluto agli amici di Hospice Via delle Stelle. L’associazione invita la cittadinanza tutta a prendere parte all’iniziativa e vi aspetta il 27 ed il 28 Dicembre dalle ore 16.30 alle ore 20.30 a Piazza San Giorgio.