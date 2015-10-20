Oviesse cerca diplomati e laureati in tutta Italia

di Fabiana Tripodi – Vuoi vivere un’esperienza professionale motivante, in un contesto internazionale in continua evoluzione? Desideri acquisire un bagaglio di esperienze importanti nel mondo retail, crescendo attraverso dei piani di sviluppo e formazione mirati?

Oviesse è l’azienda giusta per te! Conoscere il negozio è essenziale per comprendere il cuore dell’azienda e la rilevanza del clienti nei processi aziendali.

Questa proposta di lavoro potrebbe essere la tua opportunità di crescere, accompagnato da un percorso formativo consolidato, mirando a ricoprire il ruolo di direttore di punto vendita.

Per il potenziamento della rete di vendita, composta da oltre 500 negozi su tutto il territorio nazionale, OVS ricerca ALLIEVI STORE MANAGER, che assunti con iniziale contratto a tempo determinato di 18 mesi, verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio. La formazione avverrà tramite il Job Master in Retail Management, strutturato in una parte di training on the job ed una parte di aula.

OVS cerca diplomati e laureati che conoscano la lingua inglese e siano disposti a spostarsi su tutto il territorio nazionale, è richiesta inoltre dinamicità,flessibilità,capacità di problem solving,orientamento al risultato,capacità di relazione e di team building,leadership,capacità organizzativa e di coordinamento.