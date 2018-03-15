Oxford College Mita: Sei del ‘99? Per te € 500 da spendere in un corso d’Inglese
Per i nati nel 1999 un corso intensivo di inglese di 65 ore con docente madrelingua, interamente spendibile con il Bonus Cultura da 500 euro
15 Marzo 2018 - 11:53 | di Vincenzo Comi
Sei del ‘99? Per te la Oxford College Mita ha organizzato un corso intensivo di lingua inglese spendibile interamente con il tuo bonus cultura. Il corso, svolto da docente madrelingua, si svolgerà da aprile 2018 a luglio 2018, con due incontri a settimana da due ore consecutive, per un totale di 65 ore.
Il corso sarà articolato sulle quattro abilità fondamentali della lingua, con preparazione finale per il superamento dell’esame Cambridge Language Assessment di competenza (il tipo di livello che si potrà conseguire dipenderà dalla preparazione iniziale dello studente).
Ogni studente interessato potrà contattare la nostra sede per fissare un appuntamento per lo svolgimento gratuito del test di livello.
Il costo del corso (comprensivo di IVA e materiale didattico) è spendibile INTERAMENTE con i 500 euro del BONUS CULTURA. Resterà a carico dello studente il solo il costo dell’esame finale Cambridge.
Per maggiori informazioni, vieni a trovarci nella nostra sede in via Barlaam n. 9 a Reggio Calabria, o contattaci telefonicamente 0965.895981 – 377.6914354 | Email: formazione.rc@libero.it
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