‘Paesagginterni’ al Museo delle Arti di Catanzaro

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 10 giugno, presso il Museo delle Arti di Catanzaro, si svolgerà la mostra dal titolo: “Paesagginterni”, a cura di Marco Bazzini.

La mostra mette in evidenza il lavoro svolto dall’artista, Alessandro Papetti considerato tra le voci più interessanti della pittura figurativa italiana.

L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Durante la visita, è possibile ammirare una cinquantina di opere dell’artista, tra oli su tela e tecniche miste su carta. In particolare, la produzione di Alessandro Papetti, dedicata al ciclo dei paesaggi, mette in evidenza il suo estro creativo.

Inoltre, possiamo osservare la sua produzione nel campo dell’arte plastica. Al MARCA ammiriamo per la prima volta una sua scultura, si tratta di un nudo femminile in bronzo, che verrà messo in relazione con una tela di uguale soggetto.

Nella sua ultima produzione si rifà ad orizzonti dal sapore naturalistico, con atmosfere particolari non considerando più il confine che caratterizza gli ambienti e i paesaggi dipinti, producendo un pensiero che assomiglia al mondo.