Pagliacci Clandestini: aperte le iscrizioni per il laboratorio di Teatro Clown Sociale

Cinque fine settimana e 200 ore di tirocinio per imparare la clownerie e portare il teatro sociale in strada, negli ospedali e nelle comunità

L’associazione Pagliacci Clandestini organizza e apre le iscrizioni per il : Laboratorio di Teatro Clown Sociale “Gli occhi vedono, le orecchie sentono e le bocche non devono tacere”. Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 17 aprile 2015. Il laboratorio si rivolge a tutto coloro con esperienza teatrale che vogliono acquisire specifiche capacità tecniche di clownerie ma anche solo a chi senza esperienza vuole sperimentarsi e mettersi in gioco.

Come si articola il laboratorio

Il laboratorio condotto da Santo Nicito, si articolerà in un percorso sia pratico che teorico, da sviluppare in cinque fine settimana intensivi, più 200 ore di tirocinio. Gli incontri si baseranno sull’’acquisizione delle tecniche di lavoro dell’attore che creerà negli allievi una consapevolezza delle potenzialità espressive del proprio corpo consentendo l’appropriazione di un bagaglio di competenze adeguate a misurarsi con i temi dell’interpretazione e personalizzazione del sapere teatrale e del personaggio clown. Saranno esplorati temi e tecniche legate alla figura del clown, dalla costruzione del personaggio e delle gags, il trucco, l’uso dello spazio scenico, il clown nei luoghi di disagio. Il laboratorio è aperto a quanti sono interessati a vivere un importante esperienza sociale, artistica e comunicativa.

I partecipanti potranno vivere intensamente un’intensa esperienza creativa ed emotiva per esprimere liberamente se stessi, le proprie idee, sensazioni ed emozioni.

Il teatro sociale e il clown nei luoghi di disagio

Il teatro sociale, il clown per avvicinarsi agli altri soprattutto in contesti di disagio umano e sociale. I partecipanti si sperimenteranno a operare in contesti difficili come la strada, gli ospedali e le comunità terapeutiche e tutti quei luoghi in cui il teatro e la figura del pagliaccio possa essere mezzo di sostegno e denuncia.

Infatti, non a caso il titolo scelto per questa edizione “Gli occhi vedono, le orecchie sentono e le bocche non devono tacere”. Durante il laboratorio verrà sviluppata una tematica sociale, vicina al nostro territorio, sulla quale verrà costruito uno spettacolo teatrale che verrà rappresentato in strada e in teatro.

Alla fine del percorso si potrà entrerete a far parte della compagnia teatrale Pagliacci Clandestini.

Ai partecipanti verranno rilasciati due certificazioni finali valide per i crediti formativi: un attestato di partecipazione al corso e un attestato di partecipazione al tirocinio di 200 ore, previsto a conclusione del percorso tirocinio.

Informazioni Segreteria Organizzativa Pagliacci Clandestini

Cell.: 3207042460 – info@pagliacciclandestini.it

www.pagliacciclandestini.org