I Pagliacci Clandestini entrano a far parte della FNC

Con l'arrivo dei reggini sono 15 le associazioni affiliate alla Federazione Nazionale Clowndottori, impegnate nella clownterapia in ospedali e strutture sociosanitarie

Dal mese di novembre i Pagliacci Clandestini entrano a far parte della Federazione Nazionale Clowndottori. Infatti, proprio con il loro arrivo, diventano 15 le associazioni affiliate. La FNC aggrega realtà che da anni operano in strutture sociosanitarie e ospedaliere su tutto il territorio italiano. Attualmente, fanno parte di FNC : Brucaliffo (L’Aquila), G.A.U. – Gruppo di Azione Umanitaria (Trieste), Il Baule dei Sogni (Ancona), Ass. L’Aquilone di Iqbal (Cesena), La Valigia Dei Sorrisi (Arezzo), Missione Sorriso (Aosta), Ridere Per Vivere Emilia Romagna (Modena), Ass. Cult. Sogno Clown onlus (Cagliari), In Compagnia del Sorriso (Andria), Clowndoc (Pescara), Clown Dottori Sorrisiamo (Palestrina, Roma), Associazione Andrea Tudisco (Roma), Ridere per Vivere Lazio, Magicaburla ONLUS (Roma), Pagliacci Clandestini (Reggio Calabria). La FNC si propone come punto di riferimento sia per le istituzioni, sia per chi vuole prestare un servizio di sostegno ed aiuto a persone in difficoltà, con professionalità e competenza, attraverso l’arte del clowning in contesti di cura.

“Siamo molto felici che l’associazione “Pagliacci Clandestini” di Reggio Calabria sia entrata a far parte della Federazione Nazionale Clowndottori – dice Alberto Dionigi Presidente della FNC – da quando è stata istituita la FNC si è posta l’obiettivo di essere garante delle attività di clownterapia all’interno dei contesti sanitari e sono lieto che anche la Regione Calabria possa avere un’associazione competente e formata a svolgere l’attività di clown terapia negli ospedali regionali”. Leggi anche

Gli obiettivi della FNC

La FNC ha tra i suoi obiettivi quello di voler riconoscere come sia necessario regolamentare la figura del clown terapista nelle strutture socio-sanitarie visto che ad oggi si tratta di attività che esulano da qualsiasi perimetro ma che richiedono sicuramente una formazione adeguata.

“Sin dal primo momento – afferma Santo Nicito presidente dei Pagliacci Clandestini – abbiamo creduto che investire in una formazione permanente fosse la carta vincente per creare un gruppo professionale e competente. Durante il corso dell’anno proponiamo laboratori di Teatro, Teatro sociale e di comunità, di Clown Sociale e Teatro clown, arti circensi. Questo ci offre la possibilità di essere un gruppo capace di lavorare in qualsiasi contesto di disagio utilizzando il pagliaccio e il teatro come strumenti utili a creare una relazione positiva con l’altro, utili a produrre cambiamento. Entrare a far parte di una rete nazionale è un importante riconoscimento per l’Associazione che rappresento ma soprattutto per tutta la nostra Regione”.

L’attività dei Pagliacci Clandestini

I Pagliacci Clandestini svolgono da anni la loro attività volontaria e totalmente gratuita, con cadenza settimanale (4 volte la settimana) e per tutto l’anno, presso il reparto di pediatria e presso i reparti di ematologia e trapianti degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Il primo obiettivo di questo nuovo percorso sarà intraprendere una strada di dialogo con la Regione Calabria durante il quale programmare interventi formativi professionalizzanti al fine di rendere questa figura riconosciuta in ambito socio-sanitario.